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港2成中小生超重 93.9%受訪學生體能活動水平不足

香港新聞組／香港4日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

4日是世界肥胖日，香港肥胖學會3日引述衛生署數字顯示，出席學生健康服務中心的小學生及中學生，2022/23學年超重（包括肥胖）普遍率分別維持19.5%及20.5%高水平，警告肥胖不僅影響外觀，更大幅增加心臟病、糖尿病、高血壓、高膽固醇、肝病、睡眠窒息症及某些癌症的風險。

大公、文匯報報導，肥胖是代謝性脂肪肝主要高風險因素，如超重問題不加控制，將增加患病風險，或引發肝硬化甚至肝癌。

「很多家長覺得孩子要肥肥白白才可愛，但兒童肥胖已成為全球主要健康問題之一。」3日出席新聞發布會的學會候任主席兼兒科專科醫生施穎珊指，香港學童因課餘補習及活動繁忙，飲食習慣不佳，加上運動不足，導致肥胖問題日益嚴重。

不少國際研究顯示，肥胖學童學業表現普遍不如正常體重學生，她列舉西班牙一項研究指出，肥胖對學業成績及認知能力有負面影響，尤其對女孩的整體表現及男女學生的認知能力，包括認知反射測試（CRT）分數、財務能力及英語成績造成不良影響。她指運動有助提升青春期前兒童的執行功能、注意力及學習成績，持續運動健康效果尤為顯著。

據衛生署資料顯示，2022/23學年有多達93.9%受訪學生表示體能活動水平不足，未達世衛建議每日體能活動量。隨着肥胖率上升，代謝性脂肪肝（MASLD）問題備受關注。香港亞洲肝炎會主席、腸胃肝臟科專科醫生林朗昕3日於發布會指，肥胖是MASLD主要高風險因素。如長期不加控制，肝臟脂肪過度積聚可能引發脂肪性肝炎，最終導致肝纖維化、肝硬化甚至肝癌。

林朗昕提醒脂肪肝並非成年人專屬疾病，兒童及青少年病例正不斷上升。數據顯示普通兒童群體MASLD患病率約3%至10%，但肥胖兒童患病率卻高達29%至38%。目前尚無針對性根治藥物，故預防尤為重要。

學會及肝炎會呼籲市民，應從小培養良好飲食及運動習慣。如超重問題嚴重應諮詢醫生，考慮及早接受合適的治療方案，減少肥胖引發的一系列共病風險。

香港 心臟病 世衛

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