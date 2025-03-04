港1月零售額跌3.2% 連挫11個月 汽車、家具、珠寶最慘

香港1月零售業總銷貨臨時估值為353億港元，按年跌3.2%，錄得較大按年跌幅的項目，包括汽車及汽車零件、家具和珠寶首飾鐘表及名貴禮物。（中通社）

港府統計處3日公布，香港 1月零售業 總銷貨臨時估值為353億元（港幣，下同，約45.3億美元），按年跌3.2%，連跌11個月，但跌幅較對上一個月的9.6%明顯收窄。扣除其間價格變動後，1月的零售業總銷貨估量按年跌5.2%，亦較對上一個月的11.3%跌幅收窄。

綜合香港01、文匯報報導，按零售商 主要類別的銷貨臨時估值分析，今年1月錄得較大按年跌幅的項目，包括汽車及汽車零件（52.6%）；家具（26.4%）；珠寶首飾鐘表及名貴禮物（17.9%）；書報、文具及禮品（15.1%）；以及電器及其他未分類耐用消費品（10.5%）等。

報導指出，珠寶金飾及汽車零件錄得較大跌勢，因金價高企影響金飾銷量，港人北上維修汽車令香港汽車維修業陷入困難。

1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售占6.9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年升3.5%。超級市場貨品銷貨價值則升4.9%；食品、酒類飲品及菸草銷貨價值升10.9%；藥物及化妝品銷貨價值升4.3%。

港府發言人表示，1月零售業總銷貨價值的按年下跌幅度明顯改善，經季節性調整後按月比較亦有所回升，但這些改善部分可能由今年農曆新年來臨得較早導致。因此，待取得2月份的零售數據後，合計兩個月的數據一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

展望未來，發言人指，零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。然而，國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上港府積極推動旅遊業發展和提振本地市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。

香港零售管理協會主席謝邱安儀分析指出，在農曆新年帶動下，1月的食品及酒類、衣服鞋類零售額錄得增長，但珠寶金飾及汽車零件錄得明顯跌幅，因為金價高企影響金飾銷量，以及愈來愈多港人北上維修汽車，令香港汽車維修業陷入困難環境。

她根據協會的會員調查表示，90%零售商生意於上月錄得跌幅，包括電器、個人護理用品及化妝品行業，加上經濟前景仍然不明朗，她預計2月會有較大跌幅。如合併今年頭兩個月計算，她指受惠於深圳「一簽多行」及零售商折扣優惠帶動，超市及食品會表現較好，但仍有70%相關零售商指生意錄得單位或低雙位跌幅。

她續說，去年3月基數低，加上各界今年大力推廣旅遊，股票市場亦有起色，會員預期市道氣氛會有好轉，表現將較去年好。