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港財管業務年增7.6% 分析：2年後可望取代瑞士稱冠全球

香港新聞組／香港3日電
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有國際投資機構指出，投資者對香港財富及資產管理業充滿信心，預料香港財富管理可望在2027年超越瑞士，成為全球最大的財富管理中心。（中新社）
有國際投資機構指出，投資者對香港財富及資產管理業充滿信心，預料香港財富管理可望在2027年超越瑞士，成為全球最大的財富管理中心。（中新社）

香港作為國際資產及財富管理中心，向來是匯聚全球資金和家族辦公室的「聚寶盆」。有國際投資機構指出，香港財富管理可望在2027年超越瑞士，成為全球最大的財富管理中心，截至2023年年底，香港管理的資產規模超過31兆元（港元，下同，約4兆美元），淨資金流入接近3900億元（約501.4億美元），按年大增超過3.4倍。當中有64%的資金來自非香港投資者，反映國際投資者對香港財富及資產管理業充滿信心。

大公報報導，根據市場研究統計，目前約有2700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產超過5000萬美元的超高資產淨值人士成立。

外資大行看好香港財富管理中心的發展。瑞銀總裁安斯杰表示，香港財管業務以每年7.6%速度增長，有望2027年取代瑞士成為全球頂尖的財富管理中心。滙控行政總裁艾橋智指出，中國作為全球財富增長最快國家之一，將帶動香港的離岸財富交易，預計2028年香港資產管理規模將增至3.2萬億美元，將成為全球最大的離岸中心，領先瑞士的約3.1兆美元。

此外，生成式人工智能（AI）在各行各業掀起浪潮，家族辦公室也面臨數字化轉型升級。德林控股旗下全資子公司德林數字家辦，是首家獲證監會批准可使用AI進行客戶服務的持牌金融機構。

德林控股董事局主席兼首席執行官陳寧迪表示，通過數字技術提升效率，能夠將家辦服務拓展至中等資產規模的客戶，打破傳統財富管理模式，使其「平民化」和規模化。

陳寧迪舉例稱，一些優質基金產品的最低投資門檻通常為25萬美元，且鎖定期較長，這對資產規模較小的投資者不利；數字家辦可以通過技術手段將這些產品拆分為更小的單位，例如將投資門檻降至1萬美元，從而提升投資靈活性，並覆蓋更多客戶。

陳寧迪表示，數字家辦的目標客群首先是年輕一代，包括大學生和初入職場的年輕人。公司計劃先在香港推廣，並通過二次傳播效應拓展內地市場。

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