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香港職場性騷調查 逾6成女性啞忍 僅45.2%企業訂指引

香港新聞組／香港3日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港職場性騷擾情況普遍，民建聯婦女事務委員會針對企業及女性雇員的調查顯示，超過三成的受訪女性在過去三年，都曾遇到不同情況的職場性騷擾，主要涉及言語、身體接觸和文字訊息騷擾，然而，逾六成事主未有求助。

大公、文匯報報導，民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆呼籲，社會應更關注女性職場性騷擾問題，敦促所有企業盡快制訂「性騷擾指引聲明」，並建立清晰的投訴渠道以處理程序和提供適切培訓，並將保障在職人士免受性騷擾納入ESG（環境、社會和公司治理）指標。

在管理規範方面，則僅有45.2%企業已訂立「性騷擾指引聲明」，而高達90.4%受訪主管，在過去3年也沒有接受過與職場性騷擾相關培訓課程。

民建聯婦女事務委員會昨日聯同平等機會委員會、香港中小型企業聯合會、大灣區香港女企業家總會及香港島婦女聯會等多間機構，舉辦「履行企業ESG責任 拒絕職場性騷擾」行動日，並公布有關女性職場性騷擾調查。

調查團隊上月11日至21日期間，訪問104名職場主管以及311名女性雇員，結果發現，逾九成企業表示沒有收到職場性騷擾的投訴，然而受訪女雇員當中，卻有超過三成受訪者表示曾遇到職場性騷擾，當中19.9%涉及言語/文字/電子訊息，18.4%則有身體接觸，而18.8%涉及性的非言語暗示。

不過，逾六成事主未有求助，即使選擇處理，大多數亦不願張揚，只傾向於內部處理。至於曾遭受職場性騷擾事主未有作出處理的原因繁多，當中較多認為是「工作常見情況，見慣不怪」，占27.5%，而25%則表示不想令情況變壞或關係惡化，17.5%事主認為提出處理也沒有幫助，而5%不清楚投訴途徑及害怕失去工作，2.5%則認為投訴程序繁複。另外，只有25.7%受訪者表示，她們的在職企業是有提供上述培訓。

性騷擾 香港 灣區

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