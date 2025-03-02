香港新盤單日沽405伙 4個月來最旺 本月推逾2000伙

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 財政預算 案公布後首個周末，至少5個新盤合共584伙一起推售，部分港九新界細價新盤單位受惠於新財案將400萬元（港幣，下同，約51.4萬美元）或以下物業印花稅降至100元，它們的售樓處都出現逼爆的熱鬧場面，帶動整體一手銷情氣氛向好，全港新盤1日合共售出405伙，為自去年10月公布施政報告後單日最旺成交。

文匯報報導，香港財政預算案公布後，新盤爭相出擊，至少有4個全新樓盤合共逾2000伙單位計畫3月推售，包括1日已推售的九龍城「南首」，還有天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」、大埔「上然」第1期及西沙「SIERRA SEA」。

首度開售的九龍城「南首」首批181伙全數沽清、鴨脷洲「Coasto」首批60伙售出86%單位，而屬次輪推售的元朗「朗天峰」，今批121伙亦售出逾95%單位。

累收約7000票、樓花期約10個月的恒基地產與一本地家族合作之九龍城南首1日發售首輪181伙，涵蓋一房及兩房戶，折實價409.9萬元至728.6萬元。從1日早10時45分在中環IFC 1期寫字樓大堂所見，B組散客時段吸引大批準買家提早到場登記上售樓處，場面相當熱鬧，人龍一度延伸至寫字樓外。不少準買家、經過市民都在現場駐足拍照，拍下場面熱鬧畫面，有地產代理甚至大嘆「近幾年（新盤開售）都無見過這麼多人」。

該盤首輪銷售分A、B兩組時段，A組大手客可購入2伙至4伙，B組散客可購最多2伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，1日發售181伙全數沽清，套現逾9.6億元，當中錄得多組大手客人購買2伙或以上，包括1組大手客購入4伙及3組大手客各購入3伙；用家及投資 者各佔一半，預料短期內加推單位。