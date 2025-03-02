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香港啟德體育園周邊商場人流增 食肆生意飆3倍

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港啟德體育園1日開幕，啟德零售館有食肆推出優惠，商場有食肆稱，單是下午茶生意較平時增約3倍，有附近商戶預計日後舉辦大型活動時商場食肆可吸引人流及生意′但也有居民擔心大型活動帶來過多人流，對社區生活造成影響。

綜合明報等港媒報導，開幕禮1日傍晚6時半在主場館舉行，逾3萬觀眾下午開始陸續抵達園區或在港鐵啟德站一帶消遣，等候進場，帶旺了附近啟德零售館及Airside等商場人流。商場內人頭湧湧，不少餐廳及場內展覽大排長龍。

附近零售館有商戶因應活動提供優惠，如啟德零售館2的牛角副線餐廳牛角J，入場者惠顧150克或以上燒肉定食即可免費升級「牛角飯」。牛角J經理陳先生稱，1日午生意較平時多一兩成，預計晚上生意與平時相若，因晚市多做附近街坊生意，估計活動人流對晚市無太大影響。陳先生又稱，倘體育園舉辦音樂活動或較能吸引人流，但若是體育活動則「好像沒有那麼大反應」。

據報導，啟德商場AIRSIDE餐廳AIRSIDE Cafe主管陳小姐形容，單是1日開幕禮帶動人流已「做到癲」，「翻枱都翻幾次」，1日午3至5時下午茶時段，一般「全都是百多元一個set」，有差不多2萬元（港幣，下同，約2570美元）營業額，較平時多約3倍，「平日做頂盡都是做5000元」，預期日後有大型活動時也會爆滿。記者1日晚近9時在開幕禮結束後，再到該餐廳觀察，發現店內空位頗多，陳小姐稱因活動太晚結束故較少客人。

報導說，啟德體育園舉辦活動帶來人流，居於體育園附近的李小姐憂慮影響日常生活，提及以往一舉辦演練「（港鐵）出口要指定那個，要繞很大個圈才能進去乘搭」，故當知道有大型活動便會選擇繞道。亦有居民不擔心有影響，尹先生說以往演練及1日暫不覺有噪音滋擾，日後舉辦大型活動或考慮避免出門。

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