我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

啟德體育園開幕 特首：港衝雲霄 樊振東：場館規模震撼

香港新聞組／香港2日電
香港啟德體育園1日晚盛大開幕，圖為主場館上空的煙火表演照亮夜空。（中新社）
香港啟德體育園1日晚盛大開幕，圖為主場館上空的煙火表演照亮夜空。（中新社）

香港啟德體育園1日晚舉行盛大開幕禮，香港特首李家超與夫人李林麗嬋、中聯辦主任鄭雁雄等主禮。李家超致辭時表示：「我相信從今日開始，海內外的巨星，都會以在啟德主場館演出為成功的代表，因為在這裡會有最熱情和最國際化的『粉絲』，歡呼和喝采的聲音不只會來自香港，更會來自內地和世界各地。」

文匯報報導，李家超表示，體育園所在曾經是香港啟德機場，「一百年前，香港在啟德首次成功試飛雙翼機，之後誕生了啟德機場。今日，香港在啟德締造了啟德體育園。由啟航天際到締造全新體育、文化、藝術世界舞台，香港又一次衝上雲霄，再創高峰。」他表示，如今啟德體育園肩負著更光明的未來，見證了香港邁向嶄新的階段，「就像這座體育場的可伸縮屋頂一樣，天空才是極限。」

李家超表示，占地28公頃的啟德體育園是香港歷來最大型體育園區，擁有規模最大、最頂尖的場地，有最大型的開合形天幕、靈活轉換的草坪系統，加上其他先進設計，不同天氣下都可舉辦大型活動。並即將迎來本地、內地、國際的體育、音樂、文化等頂尖盛事，為香港「盛匯超級三月」揭開序幕。

從撞球、七人制橄欖球和足球等國際體育競賽，到海內外享負盛名的樂隊和巨星的演唱會，「各項盛事，會浪接浪地落戶啟德，許多項目，門票在很短時期內已經售罄。」今年底粵港澳三地聯合承辦的第15屆全國運動會多個項目，亦將在啟德體育園隆重舉行。

香港啟德體育園1日晚盛大開幕，特首李家超等嘉賓出席開幕典禮，內地乒乓球運動員樊振...
香港啟德體育園1日晚盛大開幕，特首李家超等嘉賓出席開幕典禮，內地乒乓球運動員樊振東（前右）和香港乒乓球運動員黃鎮廷（前左）等進行趣味乒乓球表演。（中新社）

啟德體育園開幕禮雲集兩地體壇頂尖選手，參與表演的國家隊林丹直言：「從來沒有在這麼大的場館參加過比賽，希望全新的啟德體育園可以讓更多的國際比賽在這裡舉辦。」樊振東說：「非常開心在這裡與大家見面，剛剛的比賽玩得很開心。進入場地後覺得非常的震撼，有機會參加這樣的儀式，非常難忘。」

香港啟德體育園1日晚盛大開幕，特首李家超等嘉賓出席開幕典禮，巴黎奧運會擊劍女子重...
香港啟德體育園1日晚盛大開幕，特首李家超等嘉賓出席開幕典禮，巴黎奧運會擊劍女子重劍金牌得主江旻憓（左二）、香港著名演員甄子丹（右三）表演擊劍。（中新社）

香港啟德體育園1日晚盛大開幕，特首李家超等嘉賓出席開幕典禮，巴黎奧運會擊劍女子重...
香港啟德體育園1日晚盛大開幕，特首李家超等嘉賓出席開幕典禮，巴黎奧運會擊劍女子重劍金牌得主江旻憓（左二）、香港著名演員甄子丹（右三）表演擊劍後受訪。（中新社）

甄子丹與江旻憓表演「獅子山下華山論劍」，甄子丹大讚江旻憓十分友善，香港能夠出到她這樣傑出的運動員真的能為大家爭光，感覺好珍貴。容祖兒表示：「非常榮幸和興奮，場地真的很大，光走動就已感到有些喘不過氣來。音效非常出色，若問我想不想在這裡開演唱會？當然想！期待未來能在這裡舉辦屬於自己的演唱會。」

香港 甄子丹 足球

上一則

哪吒2賣進全球票房榜前7 出品方擬拍「紅樓夢」動畫

下一則

足協自薦系統上線「不拘一格降人才」 歡迎草根球員

延伸閱讀

香江觀察／富豪升 中產降 隱伏香港新煩惱

香江觀察／富豪升 中產降 隱伏香港新煩惱
港公屋平均輪候時間縮短至5.3年 6年來最低

港公屋平均輪候時間縮短至5.3年 6年來最低
身高173公分是謊報？甄子丹同框「166公分」王寶強露餡了

身高173公分是謊報？甄子丹同框「166公分」王寶強露餡了
身高173公分是謊報？ 甄子丹同框「166公分」王寶強 露餡了…

身高173公分是謊報？ 甄子丹同框「166公分」王寶強 露餡了…

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

2025-02-28 07:30
人販子余華英拐賣的兒童多達17人。(取材自澎湃新聞)

余華英拐賣17童 被執行死刑

2025-02-27 23:29

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞