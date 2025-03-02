啟德體育園開幕 特首：港衝雲霄 樊振東：場館規模震撼

香港啟德體育園1日晚盛大開幕，圖為主場館上空的煙火表演照亮夜空。（中新社）

香港 啟德體育園1日晚舉行盛大開幕禮，香港特首李家超與夫人李林麗嬋、中聯辦主任鄭雁雄等主禮。李家超致辭時表示：「我相信從今日開始，海內外的巨星，都會以在啟德主場館演出為成功的代表，因為在這裡會有最熱情和最國際化的『粉絲』，歡呼和喝采的聲音不只會來自香港，更會來自內地和世界各地。」

文匯報報導，李家超表示，體育園所在曾經是香港啟德機場，「一百年前，香港在啟德首次成功試飛雙翼機，之後誕生了啟德機場。今日，香港在啟德締造了啟德體育園。由啟航天際到締造全新體育、文化、藝術世界舞台，香港又一次衝上雲霄，再創高峰。」他表示，如今啟德體育園肩負著更光明的未來，見證了香港邁向嶄新的階段，「就像這座體育場的可伸縮屋頂一樣，天空才是極限。」

李家超表示，占地28公頃的啟德體育園是香港歷來最大型體育園區，擁有規模最大、最頂尖的場地，有最大型的開合形天幕、靈活轉換的草坪系統，加上其他先進設計，不同天氣下都可舉辦大型活動。並即將迎來本地、內地、國際的體育、音樂、文化等頂尖盛事，為香港「盛匯超級三月」揭開序幕。

從撞球、七人制橄欖球和足球 等國際體育競賽，到海內外享負盛名的樂隊和巨星的演唱會，「各項盛事，會浪接浪地落戶啟德，許多項目，門票在很短時期內已經售罄。」今年底粵港澳三地聯合承辦的第15屆全國運動會多個項目，亦將在啟德體育園隆重舉行。

香港啟德體育園1日晚盛大開幕，特首李家超等嘉賓出席開幕典禮，內地乒乓球運動員樊振東（前右）和香港乒乓球運動員黃鎮廷（前左）等進行趣味乒乓球表演。（中新社）

啟德體育園開幕禮雲集兩地體壇頂尖選手，參與表演的國家隊林丹直言：「從來沒有在這麼大的場館參加過比賽，希望全新的啟德體育園可以讓更多的國際比賽在這裡舉辦。」樊振東說：「非常開心在這裡與大家見面，剛剛的比賽玩得很開心。進入場地後覺得非常的震撼，有機會參加這樣的儀式，非常難忘。」

香港啟德體育園1日晚盛大開幕，特首李家超等嘉賓出席開幕典禮，巴黎奧運會擊劍女子重劍金牌得主江旻憓（左二）、香港著名演員甄子丹（右三）表演擊劍。（中新社）

香港啟德體育園1日晚盛大開幕，特首李家超等嘉賓出席開幕典禮，巴黎奧運會擊劍女子重劍金牌得主江旻憓（左二）、香港著名演員甄子丹（右三）表演擊劍後受訪。（中新社）

甄子丹 與江旻憓表演「獅子山下華山論劍」，甄子丹大讚江旻憓十分友善，香港能夠出到她這樣傑出的運動員真的能為大家爭光，感覺好珍貴。容祖兒表示：「非常榮幸和興奮，場地真的很大，光走動就已感到有些喘不過氣來。音效非常出色，若問我想不想在這裡開演唱會？當然想！期待未來能在這裡舉辦屬於自己的演唱會。」