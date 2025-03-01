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港府推籃球博彩 爭明秋可賭NBA 期稅收年增1.9億美元

香港新聞組／香港1日電
新一份財政預算案提出港府將積極探討規範籃球博彩活動，消息人士稱，馬會冀明年開辦籃球博彩，初步預計可賭NBA及WNBA賽事。圖為從獨行俠隊轉戰湖人隊的美國球星唐西奇（前右），25日首戰獨行俠的世紀之戰創高收視率。（路透）
新一份財政預算案提出港府將積極探討規範籃球博彩活動，消息人士稱，馬會冀明年開辦籃球博彩，初步預計可賭NBA及WNBA賽事。圖為從獨行俠隊轉戰湖人隊的美國球星唐西奇（前右），25日首戰獨行俠的世紀之戰創高收視率。（路透）

香港新一份預算案提出，將積極探討規範籃球博彩活動以打擊非法賭博活動，邀香港賽馬會提交建議。消息指，馬會已表達認同規範籃球博彩活動，可參照現時足球博彩的條例框架，期望可於今個立法年度內三讀通過，明年下半年正式開設籃球博彩，惟受注的賽事種類及玩法有待進一步與港府商討，並於短期內向港府呈交建議。

文匯報報導，馬會之前委託顧問調查指，單是去年香港的非法籃球博彩投注額已達700億至900億元（港幣，下同，約90億至115.7億美元），據了解，馬會相信開設籃球博彩後可從非法渠道奪回三、四成投注額，為港府庫房每年帶來15億港元稅收（約1.9億美元），但這是待開賭後三、四年運作成熟才可做到。馬會保守估計要投放逾10億元開設新系統，頭幾年要「蝕住（賠錢）做」。

由於非法籃球博彩活動中，最主要是下注NBA，相信馬會亦會以NBA先行。但由於NBA於每年6月至10月休季，料最快明年10月開始的賽季才有得賭。

在去年的預算案諮詢期間，已有不少政團提出規範籃球博彩。據知，馬會與港府一直保持溝通，並委託顧問進行調查。消息人士指，有關調查顯示，香港非法外圍賭博情況於過去一年愈來愈猖獗，單計籃球賭博投注額由2023年的320億至350億元，增至去年700億至900億元。

非法賭博猖獗，一方面是因非法莊家提供的賠率及優惠愈來愈進取，由於多透過網上渠道進行，且伺服器多處菲律賓、緬甸甚至歐洲，舉證困難甚至難以找到主事人。另一方面是顧問公司採用了優化的調查方法，找出了更多隱藏的參與非法賭博者提供資料，令最新數據更精準。

消息指，馬會一貫不會主動提出開設新的博彩活動項目，但十分認同規範籃球博彩活動，因為外圍莊家無須繳稅，可透過不同的宣傳攻勢、更吸引的賠率利誘注碼，最終除了投注額流入非法渠道外，還帶來更多社會問題。馬會認為，規範籃球博彩的重點是盡早遏止非法賭博活動而非開源，與港府理念一致。

消息指，馬會相信社會普遍支持規範籃球博彩，而形式可參照現時足球博彩的條例框架，倘公眾諮詢沒有太大反對聲音，整個立法程序或可於3個月完成，期望能於今年9月內三讀通過，之後再全球招聘「操盤手」及開設全新電腦系統，明年下半年正式受注。

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