香港財政預算案 財爺提加強版「財政整合」嚴控開支

財政司長陳茂波23日稱今年預算案封面選用湖水藍色，指湖泊蘊含無限生機，寓意未來無限機遇。（取材自陳茂波網誌）

香港新一份財政預算 案將於26日發表，財政司司長陳茂波23日在網誌透露，預算案將提出加強版「財政整合」策略，嚴格管控公共開支，適度開源，加速推動發展，並投資未來。

大公報報導，面對近千億元（港幣，下同，約128.7萬美元）財赤，陳茂波早前表明，教育及醫療開支有削減空間。多名立法會議員表示，醫療及康體設施收費多年未調整，估計或按「用者自付」原則調整。開源方面，有消息稱港府 將連續第二年上調最高收入人士的稅收。

陳茂波在網誌預告，今年預算案封面顏色是湖水藍，代表未來發展大潮中的一片藍海、蘊藏的無限機遇，亦是經濟高質量發展的強大底蘊。他說，美麗的湖泊裡有無限生機，即使偶有風雲，在國家堅實支持、香港社會各界共同努力下，對未來有堅定信心和美好期盼。

陳茂波說，善用公共資源，是讓社會可持續發展、民生不斷改善、效率持續提升的重要基礎。面對過去幾年內外多重挑戰導致的財政赤字，預算案將提出加強版「財政整合」策略，「在維持和改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支；並在顧及香港的競爭力及『用者自付』原則下，適度開源；亦靈活善用其他各項公共資源和市場力量，加速推動發展，並投資未來。」

他表示，國際環境複雜萬變，牢牢抓緊未來發展機遇，特別是科技發展催生的創新應用和新增量，驅動經濟增長、傳統優勢產業轉型升級、發展經濟新動能，在變局中搶占先機，就能注入動力。

實政圓桌新界西北議員田北辰指出，公立醫院、康文署設施的收費多年沒調整，估計若按照「用者自付」或會調整。

開源方面，有消息傳出，對最高收入人士的稅收，即俗稱「富人稅 」，港府有意連續第二年上調。而稅務學會早前建議港府上調「富人稅」，以「能者多付」為原則，將入息剩額達500萬元以上的標準稅率由現時16%上調至17%。