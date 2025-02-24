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香港華豐大廈大火 9人奮勇救命獲頒「全年好市民獎」

香港新聞組／香港24日電
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香港 「好市民獎頒獎典禮2024」23日下午於灣仔會展舉行，9名於佐敦華豐大廈三級火時自發參與救援的市民獲頒「全年好市民獎」，一人因事未出席，中為警務處長蕭澤頤。（視頻截圖）
香港 「好市民獎頒獎典禮2024」23日下午於灣仔會展舉行，9名於佐敦華豐大廈三級火時自發參與救援的市民獲頒「全年好市民獎」，一人因事未出席，中為警務處長蕭澤頤。（視頻截圖）

香港警務處23日舉行「好市民獎頒獎典禮2024」，嘉許80名協助撲滅罪行、維護法紀的好巿民，並向7間機構頒發「好機構獎」，表揚他們積極支持警隊的防騙防罪宣傳及協助偵查罪案。

明報報導，9名在去年4月10日在佐敦華豐大廈發生三級火期間，自發參與救援的市民同獲「全年好市民獎」。

據報導，警方安排部分救人市民當「演員」，以專人用逼真手法拍攝短片，重演好市民當日在煙火中拯救的畫面，短片中剪接插入得獎者談感受，其中受訪的得獎者周沚諭說，希望能以生命影響生命，相信「人人都可以做一個好市民」。

報導稱，頒獎典禮上播放影片，模擬華豐大廈三級火事發狀况，見到數名得獎者走入有煙的「火場」。其中周沚諭說，當日下班後經過華豐大廈，突然聽到巨響，故到大廈內了解，當時漆黑一片、找不到逃生路線；他與數名地盤工友走到天井位置，發現火勢很大，故使用地盤的水喉，隔着鐵絲網朝天井射水降溫。

報導說，另一名得獎者郭富和則稱，當日與同事拿了梯子協助居民逃生，當中包括一名嬰兒，他們一個傳一個，將嬰兒慢慢送到地下。模擬影片中有煙有火，場面逼真如同電影畫面。

報導指，得獎者文雪良與工友剪開大廈鐵閘鐵鏈讓居民逃生，然後跑進大廈協助救援，將倒地的居民救出；文憶述，當時感到忐忑不安，惟擔憂有居民被困在內，最終亦下定決心衝進大廈。也有建築工人使用「安全籠」，將大廈內長者吊運到地面。

據報導，順豐速運榮獲「好機構獎」，以表揚該公司協助警方向市民宣傳防騙信息。順豐向客戶發出的取件信息中，已加入「防騙視伏器」超連結，全方位提升市民的防騙意識。

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