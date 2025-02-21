香港1新盤首輪吸7800人搶購 業界：3月小陽春

香港樓市回暖，美聯集團主席黃建業認為，市場仍在觀望將於2月底公布的財政預算案，真正的「小陽春」可能會延遲至3月出現。圖為香港民眾在赤鱲角南路的櫻花園觀賞櫻花。（中新社）

春節過後，香港 開發商積極推盤，其中，新世界發展的北角皇都新盤首輪開售168套房源，吸引超7800人搶購，被業界看作是香港樓市升溫的有力註腳。

中新社報導，新世界發展工作人員表示，皇都項目15日以價單形式首輪銷售。當日共有超過7800張入票，以首輪銷售168套計算，認購率超45倍，為今年以來香港市場認購率最高的新盤。其中不乏大宗買家成交，甚至有客戶一口氣買4套或5套。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，皇都新盤的熱銷反映了市場的熱度，還顯示出投資者對香港樓市的信心正在恢復。

香港樓市回暖的背景下，購房者入市意願顯著增強。在剛過去的周末，中原地產十大屋苑錄得9宗成交，較前一周再增一宗。陳永傑表示，近期港股造好，一手新盤趁旺紛紛加快推盤步伐，增強買家入市信心，料一手及二手交投持續向好。

分析人士指出，香港樓市的回暖離不開政策支持和經濟復甦的雙重助力。2024年，港府 全面撤銷樓市「辣招」，撤銷多項住宅物業需求管理措施，降低購房成本，刺激市場需求。此外，港府推出的多項人才計畫吸引了大量高端人才攜家人抵港，這些新增人口不僅帶來購房需求，也為租賃市場注入活力。

儘管市場已出現回暖跡象，但美聯集團主席黃建業認為，由於市場仍在觀望將於2月底公布的新一份財政預算 案，真正的「小陽春」可能會延遲至3月出現。

「預計2025年上半年香港樓價將保持平穩」。會德豐地產副主席黃光耀表示，今年香港樓市仍將以一手房為主，上半年房價不會出現大幅波動。隨著發展商去庫存情況逐漸改善，售價有望在下半年得到調整。