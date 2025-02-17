香港劏房改裝簡樸房 寬限期擬延長至3年

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 「簡樸房」規管制度建議方案諮詢期早前完結，房屋局合共收到近2200份意見。

大公報報導，房屋局局長何永賢16日表示，當局研究諮詢期所得意見後，會檢視是否有可以調整的地方，包括考慮容許劣質劏房改裝成「簡樸房」的寬限期，由建議的1至2年延長至3年；放寬分間單位向「光井」開窗的要求，但須符合一定條件，包括「光井」不會累積垃圾、可進入清理、有一定面積、空氣流通等，重申港府 爭取今年內立法。

何永賢16日接受電台訪問表示，諮詢期間共接獲2200份建議，當中約七成是範本，主要建議港府為「簡樸房」訂立起始租金及人均面積，及改以抽氣扇或面向光井的窗戶代替「簡樸房」一定要有窗的要求。港府會將收到的建議書內容分類，並展開分析，再檢視如何修正最初的建議。

何永賢表示，原本建議立法後的寬限期為12至24個月，但收到的建議中希望可有36個月，以便業主和租客都多些時間去處理，如搬遷、改造工程等，港府會考 慮。

港府提出簡樸房需要有窗，但有意見指並非所有房間都能有窗，何永賢表示，會考慮放寬對房間面向「光井」的要求，但有一定條件，包括光井不會累積垃圾並可進入清理、有一定面積、空氣流通等。至於有意見提出以抽氣扇代替簡樸房要有窗的要求，她認為，若以抽氣扇代替窗，住戶形同繼續居於「盒子屋」，與合理居住環境距離太遠。

何永賢重申，港府立法的決心很清晰，相關條例草案會爭取在今年內通過。立法通過後，港府會設立登記期，若登記期過後，無登記而又不合規的單位，當局可以執法，提出檢控。她又表示，香港陸續有過渡性房屋和簡約公屋落成，預計公營房屋供應充足，令基層有更多選擇。