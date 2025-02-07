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「很lost，不知道自己是誰」香港青年學佛法愈來愈多

香港新聞組／香港7日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港疫情的低氣壓接著社會運動籠罩香港。在充滿不確定的時代，面對不斷翻攪的情緒和壓力，愈來愈多年青人藉助佛學，尋求內心的平靜。有香港青年加入學佛，並說道：「在充滿不確定的時代，人總可以回歸自己。」

英國BBC中文報導，推廣佛學的年輕組織「佛繫」在2021年成立，創辦人何昊禧記得在疫情期間，名額僅得8人的實體活動，最終吸引近60人報名。而現時的活動，平均每場也有25至30人參加，參加者年齡平均在40歲以下。

「簡單講就是心不安，」香港中文大學人間佛教研究中心主任陳劍鍠教授說，「有的人是健康的不安、有的人是金錢、有的人是情感......」因為心不安，所以進入宗教，希望求得一個解藥或解答。「人總是要有依靠的。」他說。

今年35歲的鄧建華更早體會到社會變化與學佛的關係。他大學畢業後加入香港職工會聯盟（職工盟）。他記得，在2014年、為期79天的「佔領運動」（又稱「雨傘運動」）被警方全面清場結束後，社運界有部分人去學佛，一部份人則信奉天主教。

2019年香港再爆發「反送中運動」，社會氣氛壓抑，有市民受影響自殺，鄧建華到現場一起點燈頌經。2020年，他被控管有攻擊性武器罪，囚4個月；他在獄中唸心經、看佛書，穩住自己。出獄以後，教協、民陣等不同工會組織受壓解散。當時，鄧建華是職工盟副主席，他的護照再被香港國安處沒收。

佛學常提「無常」，認為萬物都是暫時的、剎那生滅。鄧建華說，這個觀念影響他很深。「無論開心還是不開心，還是你正在遭受壓力……全部都是暫時。如果清醒一點的時候，你知道這個是歷史長河裡面的一點」，這給予他力量去積極面對。

今年33歲的香港前立法會議員朱凱迪的助理阿珠也表示，「很多都是因為學了佛（才有），希望有個清靜一點的環境，讓自己安心一點，」。2020年9月，朱凱迪宣布不延任議員，並在翌年解散團隊。「很lost（迷失），不知道自己是誰，」阿珠說。

以前，她跟著朱凱迪關注土地、保育、環境等議題，總覺得自己有著力點，可以共建自己想要的空間和社會。但團隊解散，時局把自己拋到未知之中，「就像自己的理想突然被人一下扯下來，沒了」。她感到非常迷失。後來，阿珠在禪修頌經的過程中，她找到平靜的力量。

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