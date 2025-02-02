香港旅行團上海遇車禍 領隊被拋出車外亡 16團員無恙

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 美麗華旅遊華東6天旅行團，1月31日下午乘旅遊巴前往上海浦東機場途中，疑司機操作不當撞及護欄，致坐在車頭的香港領隊拋出車外死亡，16名團友則無恙。據悉涉事司機已被扣留協助調查，該領隊的家屬可望最快於3日特快辦理回鄉證，到上海進行認領遺體的手續。

大公報報導，工聯會香港旅遊業雇員總會理事長林志挺1日表示，根據掌握的資料，該名領隊年約50至60歲，持有領隊及導遊牌，屬資深領隊，以自由工作者身分協助帶團，接受不同旅行社帶團工作。他說該名領隊屬工會成員，正協助家屬跟進有關保險 賠償申請。

美麗華旅遊1月31日聯絡到離世領隊的一名家屬，但其回鄉證已過期，未能立即到上海善後。總經理李振庭1日表示，該公司已尋求香港中旅社協助，安排最快於3日為家屬辦理特快證，預料最快本周內可出發。

李振庭表示，家屬現時正等候認領遺體的通知，仍在向上海相關部門了解辦理死亡證及處理身後事所需的文件。旅行社會派員陪同家屬到上海。特區政府駐上海人員將協助旅行社及家屬，在當地處理相關程序。他稱該領隊的保險仍有效，相關巴士公司亦有汽車第三者責任保險。

旅遊界立法會議員姚栢良表示，據了解，涉事司機已被扣留協助調查。

工聯會屬下四個旅遊工會1日發表聯合聲明稱，工聯會現時向屬下工會的合格會員，免費提供20萬港元（約2.5萬美元）平安保險保障。工會將協助該會員家屬跟進有關申請，如獲保險公司批出，對其家人應有所幫助。