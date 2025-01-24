香港美商會：67%會員料中美關係惡化 85%盼港聚焦經濟

美國川普政府上場，香港美國商會23日公布年度營商情緒、商業前景調查報告，七成受訪會員認為香港國安法對公司運作無負面影響；圖為恒生指數23日收市報19700.56點，下跌78.21點，跌幅為0.4%。（中新社）

美國川普政府上場，香港 美國商會23日公布年度營商情緒、商業前景調查報告，76%的會員企業對經濟前景展望正面，中美關係成為會員企業最關注的話題。67%受訪企業認為中美關係未來一年會惡化，不足一成認為會改善。另外，七成受訪會員表示國安法對公司運作無負面影響，同時85%受訪會員期望港府 聚焦經濟而非國安、認為此舉有助改善美國與香港關係。

綜合明報、大公報報導，美商會去年11月至今年1月向逾500名企業會員發問卷，回應率約18%，超過四成的回覆企業有超過10億美元的全球營收。

美商會表示，受訪會員幾乎一致認為中美關係對營商至關重要。調查發現，七成受訪企業視中美關係為今年最主要的營商挑戰，比率按年增加12個百分點。對於未來一年中美關係，67%認為會惡化，按年增加46個百分點，25%評估關係不變，8%相信會改善。

美國商會超過半數（58%）的會員企業對過去一年香港的營商環境評價正面，75%的會員企業營收錄得增長或持平。被問到今年香港營商前景，33%受訪企業認為樂觀，24%悲觀，43%態度中性。普遍受訪企業對香港法治有信心，比率達83%，按年增加4個百分點；70%稱港區國安法及基本法23條立法對公司運作無負面影響。會員企業在調查中表示，希望美國政府能多了解香港的法律制度，親身到香港來看一看。

對於未來3年，79%表示無計畫將總部遷離香港，比率與去年相若，有計畫遷走者則占2%。不過，對大灣區 前景樂觀的企業比率下跌，由去年51%降至41%；目前沒在大灣區發展的企業中，73%沒計畫到大灣區拓展業務。

展望港府如何改善與美國的關係，85%建議聚焦營商議題，減少國安論調；79%認為應強化香港獨特性、國際聯繫及與內地法制的差異；63%表示香港應展示具長遠視野的定位。

近年地緣政治環境惡化，中美關係連續三年成為美國商會會員企業排名第一的營商挑戰。今年更有創新高的七成會員企業對中美關係感到憂慮，去年和前年的比率分別為58%和40%。96%的企業指出，良好的中美關係對於他們在內地和香港經營十分重要。亦有九成企業指出，中美關係在過去三年中對企業經營造成了影響。