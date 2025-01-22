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2024年港府10大施政 數十萬市民評選 23條立法居首

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

由文匯報、大公報、點新聞等23間傳媒機構主辦、52間機構協辦的「2024年特區政府施政十件大事評選」結果21日出爐，於灣仔會展中心舉行頒獎典禮，「歷史性完成23條立法，維護國安保障香港穩定發展」獲得最多市民關注，其次分別是「三中全會指路引航，加快香港變革發展」及「北都區開發提速換擋，工商界積極響應參與」。

大公、文匯報報導，特首李家超致辭時表示，港府施政十件大事評選，每年都吸引數以十萬計市民參與，代表著社會對香港重要政策的關心和期盼。多年以來的施政大事評選活動，讓政府更掌握民心民意，提升施政效能。今次評選結果，帶給港府信心，代表認同港府施政的大方向，使港府更有決心，成就更多市民心中的大事、好事，與大家共建香港這個美好家園。「新的一年，我們將繼續秉持做實事、做成事的精神，勇於面對挑戰，以行動回應市民心聲和支持，進一步提升市民的幸福感和獲得感。」

全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長兼香港文匯報社社長、大公報社社長李大宏致辭指，今屆評選結果全面反映了香港社會各界、廣大市民對李家超行政長官帶領特區政府擔當作為、務實進取的充分肯定，以及對特區政府繼續改革創新、實現香港更好發展的殷切期盼，展示了推動香港加快由治及興的強大民意。

香港 港府

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