海外法官接連離任 香港終院首席法官：地緣政治影響委聘

香港終院首席法官張舉能20日在法律年度開啟典禮坦承，在地緣政治不利下，委聘海外法官不如以前順暢。（中通社）

近年香港 多名終審法院海外法官離任，香港終院首席法官張舉能20日在法律年度開啟典禮坦承，在地緣政治不利下，委聘海外法官或不如以前順暢，但強調法官來去有時（judges come and go），並不削弱香港法制基礎和健全。

綜合香港01、「明報」等港媒報導，張舉能20日在2025年法律年度開啟典禮記者會上稱，現在6名海外法官「完全足夠」，沒必要執著於過去海外法官有10多人的高位，「一年都輪不到一次，有時都不好意思，太耐（指很長時間）先叫他來（香港）一次」。他強調「司法機構比任何個人都宏大」。

張舉能表示，近年地緣政治緊張局勢不斷加劇，影響不容忽視。香港部分海外法官最近遭受有組織的滋擾和施壓，情況固然應受譴責；但同時也顯示海外非常任法官的職位，已變得何其政治化。任何持平的人觀察、理解當前形勢時，必須考慮到地緣政治緊張局勢的大環境。

香港律政司長林定國強調，港府 全力支持司法機構繼續委任及挽留海外非常任法官。他表示，除了海外法官離任引起關注，去年至今，亦有廖栢嘉（David Neuberger）、賀輔明（Leonard Hubert Hoffmann）2名英國法官續任；來自澳洲 的歐頌律獲新委任，意味海外法官參與終院工作不僅香港受惠，所有普通法地區都有好處，例如賀輔明上月撰寫有關《信託法》重大裁決，也成為最權威案例。

港版「國安法」2020年實施後，陸續有終院海外非常任法官辭任或不續任，包括曾赴港出席法律年度開啟典禮的英國最高法院前法官岑耀信（Jonathan Sumption）、范理申（Nicholas Addison Phillips）。目前海外法官減至6人，為逾20年來新低。