港「S」車牌可望至少拍出192萬美元 「88」也受矚

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 運輸署17日宣布，農曆新年車輛登記號碼拍賣 將於2月16日舉行，將公開拍賣49個車輛登記號碼，其中一個自訂車牌號碼是單字母 「S」；業界人士估計成交價至少1500萬元（港幣，下同，約192.6萬美元）。

明報報導，至於能否挑戰2600萬元最高成交價紀錄的「W」車牌，業界表示，須視乎當日競投反應。

報導引述運輸署公布資料，其餘48個將公開拍賣的車輛登記號碼，包括「88」、「WW 888」、「BB 18」、「HK 111」、「1623」、「WA 8888」等。

據報導，優質幸運車牌中心負責人顏文翰估計，「S」字頭車牌成交價至少1500萬元；至於是否可挑戰「W」2600萬元紀錄，則要視乎拍賣現場反應。他指「S」可代表1，亦可代表Superman（超人）的戰衣「S」標誌，因此估計會受歡迎。他又表示車牌拍賣成交價未必直接和經濟環境好壞掛鈎，反而是競投者對這個字母車牌的喜好、該車牌可包含的意義等的影響較大。

報導指出，顏又說，今次拍賣另一矚目車牌會是無英文字頭的「88」車牌，因多年已未見兩個字的好意頭車牌出現；諧音「發發」的「88」估計底價可達300萬元，成交價可達700萬至800萬元，「當然會和『S』有一段距離」。

翻查資料，歷來拍賣成交價最貴車牌是「W」，在2021年3月7日新春車牌拍賣會以2600萬元成交；第二位是2023年2月拍賣的自訂車牌「R」，買家以2550萬元投得；至於第三位則是去年2月拍賣的「D」車牌，以2020萬元成交。