我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

港「S」車牌可望至少拍出192萬美元 「88」也受矚

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港運輸署17日宣布，農曆新年車輛登記號碼拍賣將於2月16日舉行，將公開拍賣49個車輛登記號碼，其中一個自訂車牌號碼是單字母「S」；業界人士估計成交價至少1500萬元（港幣，下同，約192.6萬美元）。

明報報導，至於能否挑戰2600萬元最高成交價紀錄的「W」車牌，業界表示，須視乎當日競投反應。

報導引述運輸署公布資料，其餘48個將公開拍賣的車輛登記號碼，包括「88」、「WW 888」、「BB 18」、「HK 111」、「1623」、「WA 8888」等。

據報導，優質幸運車牌中心負責人顏文翰估計，「S」字頭車牌成交價至少1500萬元；至於是否可挑戰「W」2600萬元紀錄，則要視乎拍賣現場反應。他指「S」可代表1，亦可代表Superman（超人）的戰衣「S」標誌，因此估計會受歡迎。他又表示車牌拍賣成交價未必直接和經濟環境好壞掛鈎，反而是競投者對這個字母車牌的喜好、該車牌可包含的意義等的影響較大。

報導指出，顏又說，今次拍賣另一矚目車牌會是無英文字頭的「88」車牌，因多年已未見兩個字的好意頭車牌出現；諧音「發發」的「88」估計底價可達300萬元，成交價可達700萬至800萬元，「當然會和『S』有一段距離」。

翻查資料，歷來拍賣成交價最貴車牌是「W」，在2021年3月7日新春車牌拍賣會以2600萬元成交；第二位是2023年2月拍賣的自訂車牌「R」，買家以2550萬元投得；至於第三位則是去年2月拍賣的「D」車牌，以2020萬元成交。

拍賣 字母 香港

上一則

消費者搶買福袋 想薅羊毛反成冤大頭

下一則

誘拐後強迫電騙 緬甸東南部旅遊警示 香港升級至紅色

延伸閱讀

紐、新議員提案停收堵車費、追責MTA「管理不善」

紐、新議員提案停收堵車費、追責MTA「管理不善」
紐新國會議員提法案 停收堵車費、追責MTA「管理不善」

紐新國會議員提法案 停收堵車費、追責MTA「管理不善」
華康會史島辦新年餐會： 致力更多服務

華康會史島辦新年餐會： 致力更多服務
線上超市「FreshDirect」 堵車費區訂單每筆加收0.5元

線上超市「FreshDirect」 堵車費區訂單每筆加收0.5元

熱門新聞

中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
王天一（右）去年因買賣棋局遭終身禁賽。（新華社）

中國第1象棋大師也買棋？商業價值綁等級 讓高手花錢買贏

2025-01-12 20:14
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
圖為2023年中國選手趙鑫鑫（左）在杭州亞運男子個人第四輪比賽對陣中國選手鄭惟桐。（新華社資料照）

中國象棋界爆醜聞 懲處41人 趙鑫鑫等3人終身禁賽

2025-01-12 15:12

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題