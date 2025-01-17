傳港再加富人稅 港府拒評揣測 學者提醒別「因加得減」

彭博引述知情人士報導，港府正研究連續第二年增收「富人稅」，或降低門檻讓更多人按最高稅率繳稅，港府拒絕評論外界的揣測；圖為尖沙咀街頭。（中通社）

香港 財政司長陳茂波月初談及，本年度財政赤字預計1000億元（港幣，下同，約 128.4億美元）以下。彭博16日引述知情人士報導，港府 正研究連續第二年增收「富人稅」，或降低門檻讓更多人按最高稅率繳稅，以填補預算 短缺。對此，財政司司長辦公室回應指，在預算案公眾諮詢中，收到了來自不同界別的建議，但「我們不對個別提議或猜測發表評論」。

明報報導，有立法會議員及經濟學者則稱，不能完全依賴加稅消滅赤字，提醒當局勿「因加得減」，致香港失去稅制簡單、稅率低的競爭優勢。

據報導，去年財政預算案引入薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，倘納稅人入息淨額逾500萬元，首500萬元將續以15%稅率計算稅款，超過500萬元的部分則以16%計算。納稅人另可以累進稅率計算稅款，倘扣除免稅額後應課稅入息實額超過20萬元，超出部分將以最高17%計算應繳稅款。兩者取較低的稅款額徵收。

報導引述彭博16日報導，港府正研究提升標準稅率，即以高於現行16%的稅率，計算入息淨額中超出500萬元的部分；或降低門檻，讓更多高收入者須按最高稅率計算稅款。財政司長辦公室稱，預算案諮詢過程中接獲社會各界不同意見，不會評論個別建議或揣測。

報導指，民建聯立法會議員陳仲尼稱，港府近年力推搶人才、搶企業政策，「高端的人才均有很豐富的經驗和很尖端的技能，他們的薪酬一定是高的」，增加稅率或會減低他們赴港意欲，認為標準稅率最多可升至16.5%至17%，否則或招致人才流失等反效果。

報導稱，浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才說，香港薪俸稅收每年約800億元，不能單靠增薪俸稅消滅千億財赤，香港現將標準稅率定於15%或16%，低於其他已發展經濟體，「有一定可上升空間」，但提醒港府勿「因加得減」，加稅太多致超高薪者離開香港。

據報導，麥萃才又說，現時有100多萬名納稅人，僅占全港打工仔約半，稅基狹窄已為人詬病多年。他認為港府可調整稅基、增加稅率、增收新稅等。

報導引述中大經濟學系副教授莊太量表示，薪俸稅僅占港府收入約10%，加稅必然會減低香港競爭力。他建議港府從節流入手，舉例港府總開支高達7000多億元，可要求各部門分兩年削減開支，每年減5%。