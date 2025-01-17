保護在美港人不被驅離 拜登再延2年 估4000人受惠

美國總統拜登15日再次延長針對在美港人的「延遲強制離境」計畫，港府強烈不滿美方作法，據估計現有近4000名港人受惠於該計畫在美國居留。（路透）

下周卸任的美國總統拜登 ，15日下令再次延長沒有美國居留權的香港 居民「延遲強制離境」（DED）待遇24個月。拜登批評中國一直打壓港人的人權和自由，因此把一項允許香港人居住美國的計畫延長實施兩年，讓逃離中共打壓的港人能在簽證到期後續留美國。中國外交部駐港公署16日表示強烈不滿和堅決反對，批評美國為外逃反中亂港分子提供「避風港」。

綜合法新社、明報、自由亞洲電台報導，「延遲強制離境」原本2月5日期滿，拜登早一步於15日宣布延長實施，恐升高美中之間的緊張局勢。即將上任的川普政府已矢言對抗「危險」中國並嚇阻任何對台的侵略。這是拜登第2次延長這項計畫，上一次是2022年。

延遲強制離境計劃是美國政府為保護在美港人而實施的一項臨時措施，由美國總統自行決定授權，允許港人在一段時間內留在美國而不用面對驅逐出境。據估計，現有近4000名港人受惠於該計劃在美國居留。

拜登在總統備忘錄中表示，「香港人失去了自由的保障，而提供他們一個安全避風港，可促進美國在這個地區的利益」。他說：「美國支持香港居民的人權和基本自由。中華人民共和國則是持續嚴重侵害這些自由和權利。」

拜登並描述中共政權「侵犯香港自治權」、破壞現餘的民主制度。他提到，這包括自2020年以來，至少有200名政界和社運人士因當年實施的香港國安法，而遭以顛覆等有著政治動機的罪名而被逮捕。此外，去年有45位民主人士被判入獄。

美國國務院補充說，2024年12月24日，港府 對6名海外港人發出拘捕令，並撤銷另外7人的護照，當中有部分人士旅居美國。國務院發言人米勒在聲明中表示，「他說北京和香港的跨境打壓行動已威脅到美國主權和國安，且是公然藐視民主與人權」。

米勒表示，延長「延遲強制離境」待遇可為懼怕返港的港人提供臨時「避難所」，並促請北京和香港政府停止動用國安法律打壓和平表達意見的港人，釋放因行使人權和基本自由而被監禁的人。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會重申港人的安全、民主、自由權利獲得保障，促美方切實尊重中國主權和香港法治，停止插手香港事務。外交部駐港公署則批評美方是惡意攻擊港區國安法，詆譭香港法治、民主和人權，強調特區政府依法執法、司法機關秉公辦案。

港府發言人回覆查詢，港府無懼任何外部勢力的霸凌和威嚇行為，堅決反對其干涉特區事務，重申當局維護市民依法享有的權利和自由。