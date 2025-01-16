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2024港年度漢字「愛」高票當選 「樂」第2、「穩」第3

香港新聞組／香港16日電
香港民建聯15日公布「香港年度漢字評選2024」評選結果，「愛」字以3791票當選年度漢字。（中新社）
香港民建聯15日公布「香港年度漢字評選2024」評選結果，「愛」字以3791票當選年度漢字。（中新社）

香港民建聯2024年12月舉辦第11屆「香港年度漢字評選2024」，15日舉行記者會公布投票結果。本屆總共有1萬3525人透過網上及實體參與投票，在「愛」、「樂」、「穩」、「民」、「創」、「變」、「慶」、「人」、「旅」、「教」10個候選漢字中，「愛」字以3791票當選為2024年「香港年度漢字」。

文匯網報導，本年度的「愛」字釋義為「關愛、愛護，對人或事有深摯的感情」。記者會上，民建聯創會主席、會務顧問曾鈺成以即席揮毫方式公布「愛」字獲選為香港年度漢字，他認為關愛隊在社區全面推展關愛活動、香港社會弘揚愛國愛港、愛國者治港價值觀等，均深入民心，令市民感受到社會更加和諧穩定。

民建聯秘書長、行動及宣傳委員會主席葉傲冬亦公布第二及第三最多人投選的漢字分別為「樂」（1990票）及「穩」（1763票）。他表示「樂」字有歡樂及喜樂的意思，「穩」字則有平穩的意思，相信這兩個漢字也是不少市民大眾對過去一年的整體感受和心聲。

由各界知名人士組成的評審委員會負責選出10個候選年度漢字供公眾投票。葉傲冬感謝各評審委員的認真投入，令評選活動更具代表性和公信力。

「香港年度漢字評選2024」稍後將進行抽獎，得獎名單將在民建聯網頁，及1月17日的大公報及英文虎報刊登。

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