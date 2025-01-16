旅客去年4450萬人次年增31% 港研申請「世界美食之都」

香港旅遊發展局15日公布最新數據顯示，2024年全年初步訪港旅客逾4450萬人次，同比增長31%，文體旅局正研究申請授予「世界美食之都」稱號；圖為旅客在尖沙咀星光大道一帶遊玩。 （ 中新社）

香港 旅發局15日公布去年全年訪港旅客逾4450萬人次，較2023年升31%，仍未回復新冠疫情前水平，僅達2018年約6500萬的68%。內地客去年達3400萬人，按年升27%，歐美長途市場客增幅更達50%，惟整體過夜客平均留港晚數較2023年少，由3.6晚減至3.2晚。另外，文體旅局長羅淑佩表示，正參考已獲「世界美食之都」稱號的50多個城市的經驗，研究有關工作。

綜合媒體報導，推廣香港「美食天堂」地位，文體旅局局長羅淑佩指香港旅遊發展局除透過社交媒體及網頁展示香港美食的多樣性和吸引力外，亦透過與不同國際電視頻道和串流平台合作，製作介紹香港美食的節目，例子包括Netflix的《搶救景觀餐廳》(Restaurant on the Edge)、Discovery Channel的《星廚饗港》(Kung Food! Hong Kong’s Grandmastersof Cuisine)等。去年，旅發局更與著名美食節目《我要做廚神：澳洲版》(MasterChef Australia)合作，在節目中介紹香港美食，內容橫跨港式街頭美食及米其林星級體驗。此外，旅發局亦邀請全球各地的名人訪港親嘗美食，並透過他們的人氣及在社交媒體的分享和影響力，吸引更多旅客。

至於申請成為聯合國 教育、科學及文化組織的「世界美食之都」，她指當局注意到現時共有50多個城市獲得該稱號。當中有六個是內地城市，包括成都、順德、澳門、揚州、淮安和潮州；而其他的城市有日本的鶴岡、美國的圖森、南韓的全州、法國的盧昂等。港府 會參考入選城市的經驗，研究有關工作。

香港餐飲聯業協會主席楊振年則表示，香港匯聚來自全世界各地的美食，也有基本建設、不少傳承傳統菜式的廚師等，符合申請有關稱號的條件，「香港一直被人稱讚為『美食天堂』，我有信心可以獲得『世界美食之都』的稱號。」

他認為，若香港獲得該稱號，相信可以吸引更多海外旅客赴港「覓食」，除推廣粵菜，近年很多內地餐飲品牌進駐香港，旅客亦可以在香港品嘗大江南北的美食，以香港為平台，推廣中國多元的飲食文化。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，香港具備世界各地美食的大成，建議港府向聯合國教科文組織申請「世界美食之都」稱號時，不能單純以粵菜進行申請，「粵菜方面我們與廣州不相伯仲」，而是要凸顯香港獨特之處，包括多元化、中西結合的飲食文化特點，「要強調香港有集合不同地方、國家的飲食元素，所以稱得上『都會』的代表性。」