5年共61宗涉人權覆核案 港府7成勝訴、近1成敗訴

香港示意圖。(圖/shutterstock)

過去五年，香港 共有61宗指稱港府 過度限制基本人權的司法覆核案件，當中七成港府獲判勝訴、近一成敗訴。例如，終審法院去年在岑子杰案裁定，港府應在兩年內確立同性伴侶關係替代框架；在公屋平權 案，同志方亦獲判勝訴，終院認為房委會政策過度限制基本人權。

明報報導，新民黨主席葉劉淑儀15日在立法會提出口頭質詢，問及近年涉基本人權的司法覆核數字。林定國表示，61宗相關司法覆核案件中，港府在42宗勝訴、5宗敗訴，其餘14宗尚待裁決。港府平均每年就外聘大律師費用支付389萬元（港元，下同，約49.96萬美元），在61宗案件合共獲判415萬元訟費，就5宗敗訴案件共支付92.2萬元訟費。

報導稱，葉劉淑儀關注港府為何堅持就勝算不高的案件上訴。律政司長林定國解釋，勝算並非唯一考慮因素，要顧及司法覆核成功對政治、社會、經濟、公共資源分配的深遠影響。他續說，港府制訂政策及法例都經過審慎考慮，真誠相信符合基本人權自由，作為負責任政府，面對司法覆核應據理力爭，讓法庭和公眾理解政府立場。他又稱，就重大議題必須通過上訴才能取得「具終局性和權威性的定斷」。

據報導，本身是律師的選委界議員簡慧敏提到，有意見認為港府面對財赤，就已經敗訴的案件如同性伴侶公屋權益，日後應避免就同類問題上訴，以節省公帑。林定國重申，能上訴至終審法院的議題必然有爭辯空間，又指即使港府敗訴，終院可能只是接納其中一個理據，當局亦可按判決。