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一簽多行上路45天 訪港深圳客增22%達104萬人次

香港新聞組／香港15日電
去年12月放寬深圳居民赴港「一簽多行」 ，香港本地旅遊和餐飲市道有受惠。（中通社）
去年12月放寬深圳居民赴港「一簽多行」 ，香港本地旅遊和餐飲市道有受惠。（中通社）

內地當局去年12月放寬深圳居民赴港「一簽多行」，中國國家移民管理局表示，政策實施以來，內地赴港澳客流增幅明顯，內地與港澳居民雙向出入境的情況持續增加。去年12月1日至今年1月14日發出29.9萬一簽多行簽注，出境赴港的深圳市民錄得104萬人次，按年增長22.3%。

綜合明報、大公、文匯報報導，移民局形容2024年內地與港澳居民「雙向奔赴」持續升溫，赴港澳旅客增幅明顯。局方又稱，年度累計查驗出入境港澳台居民2.54億人次，同比增加38.8%。至於今年1月1日至14日簽發赴澳的「一周一行」及「一簽多行」簽注，則分別有5.9萬次和6000多次。

內地春運14日正式開啟，下月22日結束。今年春節假期增至8天，首次將除夕列入法定假期，不少市民及內地旅客會往返香港與內地，特首李家超14日出席行政會議前被問到農曆新年期間會否延長通關時間，他表示港府有常設制度應對，政務司長會針對被評估為多人赴港的日期安排，而港府已舉行會議統整和分析農曆新年間的實際旅客量，各個活動的安排、交通和人流管理如何配合，亦有討論口岸安排，完成整體評估並與內地單位聯繫後會公布細節。

廣東省交通運輸廳料今年春運期間，廣東高速公路車流總量約2.81億車次。春節假期期間將實施7座及以下小型客車免收車輛通行費政策。同時，港澳居民「北上」熱潮預料持續，港珠澳大橋穿梭巴士也加開班次「迎戰」春運客流。

春運期間港澳居民「北上」熱潮預計持續，港珠澳大橋穿梭巴士今年春運期間每日往返香港班次約1500班，同比加開200班。而截至去年底，已有超過7.6萬輛香港單牌私家車完成「港車北上」申請合資格出行，預計「北上」港車數量同比大增。

14日春運首日，香港至張家界高鐵開出，港人及外籍人士踏上探親、旅遊之旅。這是今年春運從香港開出到大灣區以外省市的首趟列車。由廣州客運段京廣動車隊擔當從香港西九龍開往張家界的G6080次列車上，給旅客送新春對聯、唱祝福歌曲、介紹湘西文旅資源、送「福」字等形式多樣的旅行服務，讓前往內地的香港和外國客人體驗溫馨的高鐵旅途。「自從開通了這趟車，我從香港回懷化方便多了。」旅客劉女士笑著說。

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