香港民研又被查 副行政總裁鍾劍華妻兒遭國安警帶走

香港示意圖。(圖/shutterstock)

身處英國的香港 民意研究所（下稱香港民研）副行政總裁鍾劍華等6人上月涉違《港區國安法》被通緝 ，警方國安處繼13日帶走香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀等人協助調查後，14日早再帶走鍾劍華的妻兒助查。

明報報導，特首李家超14日出席行政會議前回應稱，對危害國安行為「有法必依、執法必嚴、追究到底」，會「窮追猛打」全面調查任何涉違法者，而任何人或機構倘聯繫、支持或幫助涉危國安者，當局會全面調查和追究到底。，又稱專業團體倘無危害國安企圖，「可以很安心做自己日常工作」。

據報導，警方回覆稱14日繼續就該仍在調查的案件，邀請兩人回警署協助；連同13日邀請助查的3人，所有人已離開警署。消息稱鍾庭耀及兩名香港民研職員13日晚和14日凌晨獲准離開。

報導引述鍾庭耀14日晚稱，在鍾劍華離開香港民研初期尚有少許接觸，後來便無什麼聯絡，從無金錢往來，不評論警方行動。被問調查有否影響機構運作，他承認影響很大，因幾乎所有電腦被扣留，香港民研將優先恢復委託及合作的調查，再考慮自費研究項目。

報導指，國安處13日帶走鍾庭耀及香港民研兩名職員，指「有人懷疑利用自己的機構協助一名已竄逃外地的被通緝人士，繼續從事危害國家安全行為」，並搜查香港民研黃竹坑辦公室。國安處14日早再帶走鍾劍華的兒子鍾子希和太太伍美萍助查，兩人於中午後分別離開旺角及天水圍警署。

報導說，消息稱，國安處上月通緝鍾劍華等人後，截斷其聯繫網絡及資金鏈等，14日早分別在元朗區及深水埗區帶走伍美萍及鍾子希。該消息稱鍾劍華長子和次子目前分別位於美國和澳洲 ，伍及三子鍾子希留港，兩人在鍾劍華上月被通緝後分開居住。