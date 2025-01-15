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10年前殺妻女案重審 香港中大前副教授許金山判囚終身

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港中文大學醫學院麻醉及深切治療學系時任副教授許金山，2015年涉以充滿一氧化碳的瑜伽球，放在車內釋放毒氣殺害47歲馬來西亞裔妻子黃秀芬及16歲次女許儷玲，2018年被判兩項謀殺罪罪成，判處終身監禁，他其後上訴至終審法院，獲判發還高等法院重審。經41日審訊，陪審團14日一致裁定許金山兩項謀殺罪罪成，法官依例判其終身監禁。

大公、文匯報報導，案件在高等法院經41天審訊後，暫委法官祁彥輝14日引導陪審團時強調，如果肯定是許金山把注滿一氧化碳的瑜伽球放入車內，陪審團就必須裁定他罪成。4男3女陪審員退庭商議3個多小時，一致裁定被告兩項謀殺罪罪成。祁官即時宣判，依例判處許金山終身監禁。

許金山的妻子黃秀芬及次女許儷玲，2015年5月22日被發現在一輛黃色的Mini Cooper私家車內昏迷死亡。警方經調查後，指控許金山故意以充滿一氧化碳的瑜伽球置於車內毒殺妻女。許金山經審訊後於2018年被裁定兩項謀殺罪成，其後上訴至終院，2023年獲終院指原審法官未妥善引導陪審團，裁定許金山上訴得直，案件發還重審。

坐在被告欄的許金山，14日聞判時望向陪審團的方向，得悉結果後表現平靜，且不作求情。法官最後感謝陪審團連日來的參與，並稱本案審期長，證據亦複雜，終身豁免各人再擔任陪審員。

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