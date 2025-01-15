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濫用公屋牟利 港府「辣招」擬罰6.4萬美元、囚1年

香港新聞組／香港15日電
香港房屋條例擬提出修訂，將嚴重濫用公屋行為刑事化，嚴重濫用公屋者擬罰50萬、判囚1年。（中新社）
香港房屋條例擬提出修訂，將嚴重濫用公屋行為刑事化，嚴重濫用公屋者擬罰50萬、判囚1年。（中新社）

港府設立「舉報濫用公屋獎」15日生效，房屋署14日公布再推「辣招」打擊濫用公屋。房委會資助房屋小組委員會14日開會討論修訂《房屋條例》，建議將嚴重濫用公屋行為刑事化，違者最高罰款50萬元（港幣，下同，約6.4萬美元）及監禁1年；賦權人員檢查嫌疑人的個人資料；延長對虛假陳述及拒絕提供資料罪的檢控時效，及其他較簡單的技術性修訂。

大公、文匯報報導，消息人士解釋，房署過往對一些嚴重濫用個案，只能收回公屋單位了事，無權作出檢控，相信刑事化能增加阻嚇力。

小組委員會主席黃碧如14日指，現時興建一個公屋單位，不計地價的造價需100萬元，港府由2022年7月至今收回約7000個被濫用或違反租約的單位，相當於10座公屋，節省逾70億元造價。記者14日亦發現公共屋邨有不少隱形富戶出入，有屋邨停車場停泊不少身價逾百萬元的名車，例如法拉利、賓士等。

房委會建議以金錢利益分租或出租公屋單位，和不居住單位並用於商業用途，將定為嚴重濫用公屋罪行，罰款定為50萬元及監禁1年，法例適用於租戶、分租戶及協助有關行為人士例如經紀人等。若將單位借予親友，只要涉及金錢利益亦屬刑事罪行；即使沒有金錢糾葛，也有可能被收回單位。至於將所住單位從事商業行為，例如美容、剪髮等不在這次修例範圍，但亦可能違反租約條例，而補習及做手作販賣則不屬違法。

房委會又觀察到部分個案被發現擁有本地住宅物業及虛報資料時，已經超過現時兩年的檢控時效，就此房委會建議將檢控時效延長至相關人士犯罪後6年內，或獲授權人員發現罪行後一年內。

港府將於下月諮詢立法會房屋事務委員會，爭取於今年4月提交至立法會審議，若今年內通過，將於明年中起實施，條例不設追溯力和緩衝期。

立法會房屋事務委員會委員陳學鋒表示，14日提出的手段主要針對利用公屋單位牟利及違法的住戶，並不牽涉普羅住戶，呼籲公屋居民不用擔心。他相信絕大部分公屋住戶都奉公守法，且房委會與租戶之間的終止租契事宜設有上訴機制，如租戶有任何不滿可提出上訴。

港府

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