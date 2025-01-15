麥當勞、美心…贊助 愛心飯3.2美元 港5萬長者獲優惠券

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港近日天氣雖寒冷，但港府 聯同5個飲食集團攜手為長者獻上愛心及關懷，令這個冬天不太冷。

大公、文匯報報導，港府推出「愛心食肆賞你惠食」計畫，並於14日在港府總部舉辦啟動禮，計畫透過全港津助長者中心贊助約5萬名獨居長者、雙老住戶，以及隱蔽長者，每人獲派發5張優惠券。由年初一（29日）至3月底，受惠長者可憑優惠券至5大餐飲集團旗下食肆，以25元（港幣，下同，約3.2美元）優惠價享用指定招牌菜式。

當中包括焗豬扒飯、海南雞飯及咕嚕肉飯、叉燒煎蛋飯、魚柳包餐等，總有一款「啱老友記胃口」（適合老朋友胃口），計畫預計約有5萬人受惠，讓長者在寒天下不僅暖在身，還可以暖在心。

「愛心食肆賞你惠食」由政、商、民三方合作策畫，並在立法會議員張宇人聯繫下，獲得大快活、大家樂集團、太興飲食集團、美心集團和香港麥當勞 的支持，社會福利 署資助的非港府機構亦積極參與。

全港214間津助長者中心由即日起會向獨居長者、雙老住戶和隱蔽長者派發飲食優惠券，長者亦可聯繫鄰近的長者中心查詢派發飲食優惠券的詳情。

其中，大家樂推出優惠餐品為焗豬扒飯；太興推出叉燒煎蛋飯；美心優惠是海南雞飯；麥當勞優惠是魚柳飽餐；大快活優惠是無味精咕嚕肉飯。港府將在計畫完成後視乎反應及成效，考慮未來路向。

政務司司長陳國基14日聯同議員張宇人、勞工及福利局局長孫玉菡、勞工及福利局常任秘書長劉焱，以及參與計畫的5個飲食集團代表為活動主禮。啟動禮還邀請了來自長者中心的老友記出席，共同見證這項充滿關懷的計畫。

陳國基致辭指，去年參加活動後，一直想為獨居、雙老長者在飲食上提供支援，並就此與張宇人討論，對方主動聯絡上述5個集團，為長者提供飲食優惠。

他指知道獨居、雙老及隱蔽長者人際支援網絡較弱，希望計畫可為他們送溫暖，透過派餐券了解長者生活，並藉以鼓勵他們多與長者中心、社區建立關係。他說，今次計畫由政商民跨界合作，希望先試行再作改善，也期望未來有更多食肆或飲食集團參與。