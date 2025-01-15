我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

麥當勞、美心…贊助 愛心飯3.2美元 港5萬長者獲優惠券

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港近日天氣雖寒冷，但港府聯同5個飲食集團攜手為長者獻上愛心及關懷，令這個冬天不太冷。

大公、文匯報報導，港府推出「愛心食肆賞你惠食」計畫，並於14日在港府總部舉辦啟動禮，計畫透過全港津助長者中心贊助約5萬名獨居長者、雙老住戶，以及隱蔽長者，每人獲派發5張優惠券。由年初一（29日）至3月底，受惠長者可憑優惠券至5大餐飲集團旗下食肆，以25元（港幣，下同，約3.2美元）優惠價享用指定招牌菜式。

當中包括焗豬扒飯、海南雞飯及咕嚕肉飯、叉燒煎蛋飯、魚柳包餐等，總有一款「啱老友記胃口」（適合老朋友胃口），計畫預計約有5萬人受惠，讓長者在寒天下不僅暖在身，還可以暖在心。

「愛心食肆賞你惠食」由政、商、民三方合作策畫，並在立法會議員張宇人聯繫下，獲得大快活、大家樂集團、太興飲食集團、美心集團和香港麥當勞的支持，社會福利署資助的非港府機構亦積極參與。

全港214間津助長者中心由即日起會向獨居長者、雙老住戶和隱蔽長者派發飲食優惠券，長者亦可聯繫鄰近的長者中心查詢派發飲食優惠券的詳情。

其中，大家樂推出優惠餐品為焗豬扒飯；太興推出叉燒煎蛋飯；美心優惠是海南雞飯；麥當勞優惠是魚柳飽餐；大快活優惠是無味精咕嚕肉飯。港府將在計畫完成後視乎反應及成效，考慮未來路向。

政務司司長陳國基14日聯同議員張宇人、勞工及福利局局長孫玉菡、勞工及福利局常任秘書長劉焱，以及參與計畫的5個飲食集團代表為活動主禮。啟動禮還邀請了來自長者中心的老友記出席，共同見證這項充滿關懷的計畫。

陳國基致辭指，去年參加活動後，一直想為獨居、雙老長者在飲食上提供支援，並就此與張宇人討論，對方主動聯絡上述5個集團，為長者提供飲食優惠。

他指知道獨居、雙老及隱蔽長者人際支援網絡較弱，希望計畫可為他們送溫暖，透過派餐券了解長者生活，並藉以鼓勵他們多與長者中心、社區建立關係。他說，今次計畫由政商民跨界合作，希望先試行再作改善，也期望未來有更多食肆或飲食集團參與。

港府 福利 麥當勞

上一則

10年前殺妻女案重審 香港中大前副教授許金山判囚終身

下一則

濫用公屋牟利 港府「辣招」擬罰6.4萬美元、囚1年

延伸閱讀

取消多元計畫後 麥當勞提供拉丁裔獎學金挨告

取消多元計畫後 麥當勞提供拉丁裔獎學金挨告
時移逆轉 特首勢危

時移逆轉 特首勢危
英麥當勞性騷霸凌頻傳 17歲少女被迫「陪睡換排班」

英麥當勞性騷霸凌頻傳 17歲少女被迫「陪睡換排班」
獲刑6年6月、5年2月 消防夫妻勒索麥當勞案定讞

獲刑6年6月、5年2月 消防夫妻勒索麥當勞案定讞

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主