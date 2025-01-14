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涉助通緝犯 香港民研主席鍾庭耀被國安處帶走調查

香港新聞組／香港14日電
香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀，13日被香港警務處國家安全處人員帶走協助調查。（中通社）
香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀，13日被香港警務處國家安全處人員帶走協助調查。（中通社）

香港警方國安處上月向「香港民意研究所」（「香港民研」）前副行政總裁鍾劍華等6名干犯煽動分裂國家等罪的逃犯發出通緝令，以及追查他們的資金流向。國安處經調查後，13日登門帶走香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀調查，懷疑他涉及協助通緝犯鍾劍華。

大公、文匯報報導，警方並將鍾庭耀帶到其於黃竹坑的香港民研辦公室搜查，以及帶走兩名職員返警署協助調查。保安局局長鄧炳強回應指，正調查是否有人和機構與潛逃者有關，現階段暫未有人被捕。

據悉，警方國安處人員13日晨約8時到鍾庭耀位於薄扶林區的住所調查，指他涉嫌與一宗協助在逃人士案件有關，消息指他涉及協助的在逃人士就是曾與他共事的鍾劍華，而鍾庭耀是鍾劍華的本地重點聯繫人。

至13日上午約10時，警方再將鍾庭耀帶到其於黃竹坑業興街11號南滙廣場的香港民研總部辦公室搜證，至傍晚約6時20分才離開，期間檢走多箱文件以追查鍾庭耀與鍾劍華的聯繫，和釐清鍾庭耀及香港民研有否向逃犯鍾劍華提供資金及查找勾結外國勢力的證據。鍾庭耀及兩名民研職員其後被帶返警署繼續協助調查。

鄧炳強回應表示，現階段仍調查鍾庭耀與香港民研是否跟一些潛逃者有關，強調調查與香港民研所做的民調無關，「現在這一刻仍未拘捕（鍾庭耀）」。對於有意見質疑警方為何不早些要求鍾庭耀配合調查，鄧炳強表示，採取行動的時間取決於案件主管，例如手上的證據等。

香港 通緝 民調

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