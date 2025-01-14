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香港青少年吸太空油毒品飆70倍 販賣危險藥可囚終身

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港去年前11個月錄得8萬6774宗罪案，較2023年同期上升3.9%，當中詐騙案繼續成為罪案數字上升元凶；而首三季涉21歲以下青少年吸食太空毒品數字更出現「井噴式」飆升，由2023年同期的2人急增至139人，升幅近70倍。

大公、文匯報報導，保安局局長鄧炳強13日在撲滅罪行委員會舉行會議後重申，預計下月14日修訂附屬法例將太空油毒品列為危險藥物，屆時販賣太空油毒品可判處終身監禁。

鄧炳強13日表示，去年首三季香港共有174人被呈報吸食太空油毒品，其中139人為21歲以下青少年，較前年同期僅得2人有非常大升幅。截至去年11月，執法部門共檢控144宗涉及太空油毒品的案件，拘捕211人及檢獲10.9公斤「依托咪酯」。

他指「依托咪酯」現時屬於第一部毒藥，為《藥劑業及毒藥規例》規管，販賣「依托咪酯」的最高刑罰，為監禁兩年及罰款10萬元；但保安局已於去年11月5日向立法會提出修訂建議，將「依托咪酯」列為危險藥物，即毒品，預計將於本年2月14日修訂附屬法例，同日刊憲；屆時觸犯販賣太空油毒品罪行，最高可判處終身監禁及罰款500萬（約64.2萬美元）元。

整體治安方面，鄧炳強指去年前11個月香港錄得8萬6774宗罪案，其中暴力罪案錄得9708宗，按年上升4.7%；而不少市民比較關注的罪案，例如行劫案、爆竊案、傷人及嚴重毆打案和盜竊案等，均錄得下降。整體罪案數字上升原因，主要是由詐騙案及勒索案帶動，其中詐騙案錄得4萬470宗，按年上升8.7%，佔整體罪案數字46%，涉及金額85.2億元。

鄧炳強指出，去年前11個月電話騙案大升172.8%，較整體騙案及整體罪案的升幅為高。

毒品 太空 香港

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