港8大學首次齊漲非本地生學費 中文大學增22.7%最多

香港大學教育資助委員會資助大學2025/26學年會調升非本地生學費，這是八個大學首次全線同時加費，且增幅顯著；圖為香港大學。（中新社）

香港 致力打造國際人才集聚高地，如何平衡資源維持教研質素和招生競爭力亦是相當大的挑戰。各大學最新收生資訊顯示，2025/26學年香港大學教育資助委員會資助大學（簡稱八大）均會調升非本地生學費，為首次八大全線同時加費，而且增幅顯著，當中以香港中文大學加22.7%最多，是七年來首次調整非本地生學費，由14.5萬元增至17.8萬元（港幣，下同，約1.8萬增至2.2萬美元）。

文匯報報導，以金額計則香港大學繼續是全港最貴大學，該校並首次採用分學院收費方式，理工醫等STEM類學費增約2成至21.8萬元，其他學院則為19.8萬元；城市大學加幅僅6.3%，加費至17萬元，為八大院校中最低。

香港八所本地大學代表包括香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學、香港科技大學及香港大學。

港府 正積極利用香港高等教育的優勢，建設國際專上教育樞紐及推廣「留學香港」品牌，本學年起，八大非本地本科生上限已提高1倍至學額的40%。由於非本地生不涉公帑資助，其學費一直較港生高數倍，雖然大學取錄非本地生採用邊際成本概念，部分硬件設施可共用無須「收足」成本，但隨著資助大學課程成本持續上升，增收學生仍構成一定的資源及財政壓力。

近日各所大學相繼發布本學年收生資訊，新學年八大將首次全線調升加非本地生學費，當中港中大每年學費增加3.3萬元至17.8萬元，以增幅計屬八大最高；而港大按學院收費後，理工醫科學費較今學年大增3.6萬元，其他學院則增加1.6萬元；至於香港教育大學，本學年非本地生學費亦大增15.2%至16.7萬元。

其他大學方面，嶺南大學加費約1成至16萬元；理工大學及浸會大學學費均由16萬元增加至17.5萬元，增幅為9.4%；科技大學加幅相對較小，但學費亦從17萬元增加至18.5萬元，升8.8%。

港大表示，該校會每年審視學費金額，並根據通膨率上升等因素而調整學費，本學年入讀牙醫學院、工程學院、李嘉誠醫學院、理學院、計算與數據科學學院，及創新學院學費則增至21.8萬元，是由於STEM相關學科需要使用實驗室等設備並投放更多人手及資源，成本高昂。港大有提供多種類型的獎助學金，減輕非本地生的負擔，更特別與世界各地政府機構就獎學金事宜進行商討及合作。