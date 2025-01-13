營救被拐12港人 保安局率隊赴泰國 受害家屬「看到曙光」

緬甸詐騙營近月「復活」，保安局副局長卓孝業（前）率領保安局、入境處及警務處組成的六人工作小組，在1月12日前往泰國，跟進求助港人被誘拐經當地至緬甸情況。（取材自香港01 ）

大陸演員王星日前疑被騙至泰國 拍戲，卻遭「賣豬仔」到緬甸 妙瓦底詐騙園區事件餘波不斷，香港 也有20多宗港人被騙到東南亞、遭禁錮從事非法工作事件，港府保安局12日派出專責小組，到泰國跟進港人求助個案。

香港副保安局長卓孝業12日率領來自警務處和入境處的專責小組成員，到泰國跟進有港人疑似被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的求助個案。卓孝業稱現有7男5女港人身陷當地，冀此行可帶回所有被誘拐港人。

協助香港家屬的前區議員余德寶說，他目前接獲七宗求助，都表示家人被困在緬甸，對於當局率團到泰國，反映港府態度轉為主動，家屬表示「看到家人獲救的曙光」，也期望此行有實際效果，令被禁錮港人農曆新年前可回港與家人團聚。

專責小組成員在泰國期間，將會與中國駐當地大使館、泰國政府打擊販賣人口活動委員會的司法部代表，以及泰國有關當局人員會面，反映有關求助個案情況和交流情報，並會促請有關當局盡力協助營救。

香港保安局說，自去年第二季起，類似個案有死灰復燃的跡象，執法部門至今共接獲28宗相關求助個案，當中16人已回港；餘下的12宗個案，涉案人士的人身自由報稱受到限制，但仍安全，亦能與他們的家人或專責小組聯絡。

對港府專責小組動身赴泰國，有港人家屬表示，家人被誘騙到泰國近兩個月，中間只通話過一次，之後曾收到家人20至30秒的短訊錄音，但未有進一步消息，得知當局將派人到泰國跟進個案，是見到曙光，期望泰國、中國和香港政府可盡快救出親人。

亦有被騙港人的家屬說，家人數月前表示要離港做代購工作，之後收到電話索取贖金，否則要留在緬甸工作，懷疑是被非法禁錮。被禁錮港人家屬說，願意提供一切需要的資料協助調查，很希望專責小組帶回好消息，早日跟家人團聚。

此外，一名24歲彭姓港女去年12月入境泰國後，被擄至緬甸東部遭非法禁錮，香港保安局11日指當 事人已平安返港，她的母親則透露，女兒獲救關鍵是得到民間救援隊的幫助。

據悉，彭女與另兩名女子疑被拐至緬甸東部，最後的手機定位是在妙瓦底的電騙園區「大象工業區」，部分失蹤年輕女孩的家人曾接獲園區要求支付人民幣20萬元（約2.7萬美元）的贖金。

彭女抵泰翌日失聯後，彭母於網上發文求助，呼籲網友提供女兒消息，並表示願意付錢以換女兒平安歸來。彭母12日在網上發文確認，在多方努力及協作下， 彭女已安全回家，她感謝許多素未謀面的網友熱心相助。