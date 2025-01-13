不輸日本…香港流水響落羽杉變紅 湧賞人潮

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 大批市民趁周日（12日）約同親友拖男帶女前往流水響水塘落羽杉樹群欣賞紅葉，有長者讚揚本地紅葉漂亮，不輸日本；不過，遊客均為本地市民，未見外地旅客，旅遊業人士建議政府在小紅書等社交平台加大推廣，宣傳流水響、元朗大棠等欣賞紅葉地點和其他自然景點，以實現無處不旅遊。

文匯報報導，12日早上10時左右，粉嶺港鐵站外前往流水響水塘的小巴站便大排長龍，逾30人排隊候車，到達郊野公園後，公園內早已人頭湧湧；落羽杉樹群下，有家長鋪設野餐墊與子女坐在地上看風景進餐，數人聚集在最佳打卡點前排隊與多棵杉樹的紅葉拍照。

現場幾乎均是本地居民，亦有數名東南亞 裔人士與放假出遊的外傭到場觀賞紅葉，但未有內地和海外的旅客。

報導指出，旅遊促進會總幹事崔定邦表示，本地市民前往這些賞紅葉地方的一日團確實較少，其旅行社下月亦只有一兩團前往流水響水塘。崔定邦指出，香港現時推廣無處不旅遊，旅客除生態深度遊外，亦喜歡城巿漫遊（city walk），要發揮創意發掘更多不同的旅遊路線。

據報導，崔定邦表示，城巿漫遊的好處是旅客的消費機會更高，旅行社亦有推出大城小區的城巿漫遊路線，包括到深水埗和中上環一帶。他認為可發掘其他路線，如西沙路的紫花風鈴木綻放十分美麗，亦可以推廣作為另一景點。除旅遊業界繼續發掘不同景點外，亦需要政府配合作出宣傳。

至於流水響的紅葉，他建議政府可提供一些資金種植更多的落羽杉樹，吸引巿民及旅客到場觀賞，「秋冬天時，滿山都是這種樹，一定很美麗，不輸其他地方。」