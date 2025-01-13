「郵輪客來了」2艘載6800人泊香港啟德碼頭

兩艘大型郵輪海洋光譜號和Costa Serena號曾同時停泊在啟德郵輪碼頭。 （取材自臉書）

香港 啟德郵輪 碼頭12日同時有兩艘大型郵輪停泊，分別是「海洋光譜號」和Costa Serena，共接載近6800名旅客訪港，包括1800名來自南韓 的旅客，不少旅客在兩日一夜留港期間，前往尖沙咀、銅鑼灣等熱門景點，盡興購物後再登船。

大公報報導，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」已重回香港，預計今年帶來8萬訪港旅客人次。她稱，這些新航程與新客源，反映香港郵輪旅遊業恢復得不錯，文體旅局會全力帶領業界爭取更多郵輪到訪香港，呼籲商家們把握機會吸引遊客。

據報導，「海洋光譜號」於本月內第三次靠泊啟德郵輪碼頭，是次航程由1月7日從香港出發後，12日清晨返抵香港，靠泊啟德郵輪碼頭，並於下午5時再啟程，有旅客在郵輪上興奮打卡，分享在社交平台上；Costa Serena則由南韓公司包船，11日早上抵港，靠泊啟德郵輪碼頭，逗留一晚後，12日傍晚約6時啟程離開。

報導指出，兩艘郵輪12日同時靠泊啟德郵輪碼頭，大批旅客下船遊覽香港，現場人流量較多。不少南韓旅客到尖沙咀、銅鑼灣等地區購物，品嘗各種港式美食，返回碼頭準備登船時，手提大大小小的購物袋，滿載而歸。有旅客表示，打算下次再訪港旅遊。

郵輪旅客屬於高消費旅客，根據香港旅遊發展局2023年調查，在香港登船或離船的訪港郵輪旅客，在岸上的人均消費約為3000港元（約385美元）。

羅淑佩12日表示，好消息陸續有來，郵輪公司已決定增加旗下郵輪2025年的在港航次，星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」亦重回香港，並在4月至12月在啟德郵輪碼頭長期母港營運，全年提供近70個航次，預計帶來8萬訪港旅客人次。

她認為，這些新航程、新客源，證實香港郵輪旅遊業的確恢復順暢，並呼籲，「遊客來了，商家們要好好把握機會吸客啊。」