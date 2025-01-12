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不到8%港童體能活動達世衛標準 手握力也遠遜內地

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

一項調查發現，過去一年，香港有超過9成的學童未能達到世界衞生組織建議每日60分鐘中等至高強度體能活動的標準，其中，中學女生達標率更僅2.7%；反映前臂肌力的手握力，相比內地、中東及南亞等地區，香港學童的手握力最弱，對比內地學童低約兩成。

大公報報導，香港體適能總會聯同香港大學醫學院11日公布一項研究顯示，調查發現上年度香港不足8%學童達到世衞建議的每日60分鐘中等至高強度的體能活動標準，其中，女生的達標率遠低於男生；小學方面，女生的達標率只有6.1%，有19.6%的小學男生達標，而中學生情況更為嚴重，僅有3.9%中學男生及2.7%中學女生達標。

報導指出，香港學童手握力及坐低前伸柔軟度表現欠佳，整體數據不如內地、中東及南亞地區。以12歲男生手握力為例，由2015年平均握力有19.5公斤，降至2023年的18.4公斤，跌幅達5.64%，較內地學童低近兩成。

報導稱，中國香港體適能總會行政總監黃永森指出，近年很多數據顯示，體能活動量不僅僅直接影響身體發展，亦影響着孩童的心智發展、學習能力及情緒管理。

報導說，港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，運動可增強抵抗力，減低成年後患上慢性病風險，並有助減壓及提升專注力。他認為，疫後家長過分着重子女成績，缺乏運動鍛煉。他強調學童若沒有良好體魄，會影響學習表現，鼓勵家長多帶子女做運動。

「學校體適能獎勵計畫」35周年頒獎典禮11日在啟德體藝館舉行，大約8000人出席，為首個在啟德體育園舉辦的學界大型體適能活動。教育局局長蔡若蓮、警務處處長蕭澤頤等出席。警務處處長蕭澤頤致辭提到，獎勵計畫向年輕一代推廣持續做運動的健康信息，將運動融入生活，成為個人習慣，為身心健康帶來養分。

香港 教育局

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