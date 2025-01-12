4歲港童染流感進ICU...168校拒安排接種 官罕見列黑名單

香港出現今年首宗兒童感染流感後嚴重個案，圖為香港街頭。（中通社）

香港 衞生署罕見公開168間「拒絕為學生安排到校接種疫苗」的學校名單引起社會關注，醫務衞生局局長盧寵茂11日在一個電台節目提到，今年已出現首宗兒童感染流感嚴重個案，一名4歲幼童同時感染流感和肺炎鏈球菌，現時在深切治療部留醫；該名幼童沒有接種疫苗，學校也沒有提供疫苗接種服務。

香港目前有逾160間學校拒絕安排到校接種流感疫苗 服務，醫務衛生局局長盧寵茂促呼籲這些學校的家長帶子女接種流感疫苗。

香港衛生防護中心說，一名四歲男童同時感染甲型流感與侵入性肺炎球菌，目前仍然留醫，情況嚴重。患病的男童過往健康良好，上周開始發高燒、咳嗽和肚痛，5日到私家醫院普通科門診求診，7日再向另一私家醫生求醫，同日入住嘉諾撒醫院。他的血液樣本經化驗後證實對肺炎球菌呈陽性反應。男童8日轉送瑪麗醫院兒童深切治療部（ICU）接受治療，他的鼻咽採樣樣本證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為同時感染甲型流感與嚴重侵入性肺炎球菌併發肺炎。

香港衛生防護中心說，男童在潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時沒有病徵，男童就讀的幼稚園未有參加季節性流感疫苗學校外展計畫。

香港衛生署說，目前全香港有逾160學校拒絕參加到校為學生接種疫苗的服務，呼籲這些學校的家長盡快帶子女接種流感疫苗，重申接種流感疫苗是其中一種最有效預防流感及併發症 的方法，同時可大大減少留醫和死亡風險。

盧寵茂稱，去年有35個小朋友因流感重症入院，其中6宗死亡個案，今年已出現首宗兒童感染甲流後嚴重個案，該名無接種流感疫苗的男童目前在瑪麗醫院深切治療部留醫。天氣轉冷加上進入流感季節，未來一兩個月香港流感個案持續上升，香港九成學校已參與計畫，期望餘下學校盡快參與。

盧寵茂表示，理解相關學校會有不同解釋，「我們理解推動疫苗接種有不同困難，但解決問題的方法比問題多，我們需要各方齊心合力，這個時候不應該再提任何解釋說做不到，我們是要做到。

香港醫院管理局行政總裁高拔陞說，香港踏入流感高峰期，近兩星期急症室求診人次明顯上升，近日入住內科病房的人數上升至超過千人，對醫院帶來很大壓力，但相信醫院有一定經驗處理服務需求，預計農曆新年後一至兩周會到達求診高峰。