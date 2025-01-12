協盛建築營運困難 傳發「結業信」上月已遣散部分員工

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年承建多項工程的香港 建築公司「協盛建築」，近月傳出營運困難，近日網上流傳一封集團致員工信件，當中提及因公司「將結束業務」，2月起終止與員工僱傭合約，將給予一個月代通知金或通知期。香港勞工 處11日晚表示，已知悉該封信件網上流傳的事件，並已聯絡協盛建築，提醒須按「僱傭條例」及僱傭合約妥善處理終止員工僱傭合約的補償及相關安排。勞工處無回應是否有協盛員工向處方求助。

綜合明報、香港01報導，向協盛建築查詢該信件是否由集團向員工發出、多少員工接獲信件、集團是否將結束業務等，截稿前未有回覆。協盛建築2012年由新世界系內的新創建集團成立，前稱「新世界建築有限公司」。

報導指出，協盛建築上月底傳出部分員工遭遣散，可能過渡至新創建旗下「協興建築」。11日部分社交媒體流傳一封協盛建築致員工信件，提到公司將結束業務，2月1日起將終止員工僱傭合約，員工最後受僱日期為1月31日，享有的員工福利 計算至最後受僱日，公司將給予一個月代通知金或通知期，提醒員工交回職員證及其他公司財物。

協盛網站顯示公司有多個工程項目仍在進行，包括香港大學黃竹坑學生宿舍、與新世界發展相關的就有大圍住宅柏傲莊、航天城等。據了解，協盛部分地盤亦會交由新創建集團（即將改名為周大福創建有限公司）全資擁有的協興建築接手，部分員工亦有機會過渡到協興。