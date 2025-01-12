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港視障心理治療師膺人道年獎 創「點字曲奇」破負面標籤

香港新聞組／香港12日電
香港紅十字會11日頒發「香港人道年獎」，選出7位香港人道年獎及2位香港人道新力量的得獎者。（取材自香港紅十字會）
香港紅十字會11日頒發「香港人道年獎」，選出7位香港人道年獎及2位香港人道新力量的得獎者。（取材自香港紅十字會）

香港紅十字會11日舉行香港人道年獎2024頒獎禮，選出7位香港人道年獎及2位香港人道新力量的得獎者。得獎者來自不同行業，包括醫生、護士、大學講師、視障心理治療師及臨床輔導心理學家等。

文匯報報導，香港首位視障心理治療師及臨床輔導心理學家黃明慧，年幼時失去視力，但未有因而放棄，逆境下自強不息，不但學業有成，更創辦「點字曲奇」品牌，希望公眾對視障人士情況加深了解，又與團隊創辦組織醫藝同行，到內地山區進行義診服務及探訪，提供醫藥和心靈上的支援，令她成為今屆香港人道年獎得獎者之一。

據報導，今年香港人道年獎繼續以「暗處有光·全賴有你」為主題，得獎者分別來自不同界別，以實際行動發揮人道力量，為社會弱勢作出無私貢獻。香港紅十字會主席劉楚釗在頒獎禮上致辭時表示，9位得獎者以各自的力量，協助成千上萬有需要人士，以生命影響生命，期望透過得獎者的故事，讓社會各界對人道工作有更深刻的體會，並加入人道服務行列，連結成為堅實的互助網絡，一起為身處黑暗的人帶來光明及正能量。

報導指出，得將者黃明慧表示，她8歲時因服用醫生處方的消炎藥時出現嚴重藥物過敏，更患上史蒂芬斯強森症候群，令皮膚、指甲及腳甲剝落，更不幸的是其右眼完全失明，左眼只能見到光影。

雖然深受病痛的折磨，失去了視力，但為了達成夢想，永不言棄，從未停步的黃明慧修畢大學雙學位、碩士以及教育文憑，更與志同道合的視障朋友成立社會企業品牌「點字曲奇」，將大眾甚少接觸的點字放在曲奇上，既可食用亦可拼砌出心意字句，成為一個很好的切入點，讓公眾了解視障人士。

據報導，黃明慧稱，「點字曲奇」的理念是「打破標籤，突破界限」，期望大眾放下對視障人士的負面標籤，同時鼓勵視障人士突破界限，發展潛能。透過「點字曲奇」，促成了團體之間的活動合作，聯繫了不同群體，例如智障及唐氏綜合症人士等，推廣共融。

報導稱，黃明慧與團隊創辦的組織醫藝同行，結合中西醫、心理治療和藝術元素，提供健康資訊和服務，包括山區義醫同行計畫，每年也會組織義診和探訪，到過西安、雲南等地區提供服務。

報導說，她憶述自己有一次到台灣，親歷有貧困長者感到生活悽慘，看不到生存價值。雖然語言不通，但她在團隊其他人協助下，靠紙筆及手機去了解這些弱勢人士的故事，「探訪結束時，一位老先生寫了一張紙條給我，寫着『我會勇敢活下去』。我很感動，在紙條上加上『以你為榮』回贈給他。」

這次經歷讓她明白，有時生存也需要很大勇氣，任何人只要願意走下去，她都會同行支持，「只要願意，每個人都可以貢獻社會，哪怕是生活中的舉手之勞，都可以為人帶來溫暖。」

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