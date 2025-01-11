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無人機拓展商機… 港大開全球首個低空科技碩士課程

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

低空經濟是國家戰略性新興產業，為加速推進低空經濟發展，香港大學聯同大灣區低空經濟聯盟由10日起，於香港大學一連兩天聯合舉辦首屆低空峰會。

文匯報報導，會上透露，為培訓相關人才，香港大學成立「低空經濟研究中心」，今年9月開辦全球首個低空科技碩士課程，並建立工業聯合實驗室，與香港和內地工業界展開合作，建立一個持續的人才發展平台。港大又分別與大灣區低空經濟聯盟以及飛行空域管理的公司簽署合作備忘錄，攜手促進香港低空經濟領域的創新與實踐，搶占低空經濟過兆市場的新「藍海」。

在香港特首李家超的新一份施政報告中，宣布了一系列有關發展低空經濟的措施，打響頭炮的「監管沙盒」試點項目將會在今年第一季陸續推行。

出席10日峰會的港府運輸及物流局局長陳美寶表示，香港作為粵港澳大灣區一個主要城市，不能失良機，將全力開展低空經濟發展，積極融入國家發展大局。是次峰會就匯聚低空經濟的頂尖人才，可跨越兩地，分別在香港和深圳前海探索現時低空經濟的發展步伐、相輔相成，以協助港府在未來完善和推進低空經濟政策。

香港大學副校長（研究）申作軍致辭表示，希望今次峰會帶領香港及大灣區內地城市的低空產業向正確方向發展，在培育相關創科人才方面，港大10日宣布，將開辦全球首個在低空技術領域的碩士課程，計畫於今年9月推出，預計招收100個學生，教授無人機技術創新、商業運營等專業知識，以塑造具備環球視野的專業低空技術人才。

港大低空經濟研究院教授黃立錫表示，未來會帶領團隊制訂低空經濟發展白皮書，促進大灣區內地城市和香港相關產業的發展，研究院將在今年開放申請研究的資助，成立兩間聯合實驗室，同時將就低空經濟制訂有關裝置的原型開發計畫，研究裝置的導航安全技術，開設相關的碩士課程。

香港 灣區 港府

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