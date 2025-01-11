紓解政府財赤 IMF倡香港徵富人稅 財爺回應了

國際貨幣基金組織（IMF）發表新一份初步報告，提醒香港經濟前景存在高度不確定性，建議加稅紓緩財赤，包括開徵「富人稅」等。（中通社）

香港 國際金融中心地位再受國際性組織肯定。國際貨幣 基金組織（IMF）10日發表新一份對香港經濟前景的初步報告，IMF再次肯定香港作為國際金融中心的地位和功能，並認同香港金融體系在穩健的制度框架、充足的政策緩衝空間，及聯匯制度暢順運作下仍強韌。

文匯報報導，不過報告亦提醒，雖然香港經濟正逐步復甦，惟經濟前景存在高度不確定性，經濟增長面臨的風險整體偏向下行，財赤收窄幅度低於預期，建議加稅紓解財赤，包括開徵「富人稅 」、推出增值稅、股息稅等。財政司司長陳茂波回應指，港府會適當開源節流以盡快回復財政收支平衡，開源會以「能者多付」為原則。

IMF代表團的工作人員去年底完成香港定期進行的訪問後，10日就其評核發表初步總結。IMF料香港去年經濟增長將減慢至2.7%，2025年的經濟增長將與去年持平，主因美國貨幣政策逐步放鬆，有望支持內部需求上升，然而或因外部需求減弱而抵消。中期而言，經濟增長預計將溫和放緩，並將在2029年趨向約2.5%的潛在增長率。隨著經濟放緩速度減慢，及進口價格下降產生的拖累影響消退，料通脹率將逐步上升，並穩定在2.5%的水平。

展望今年挑戰，IMF提醒，倘貿易爭拗升級、或樓市跌得更深更持久，將導致內地經濟比預期更急劇放緩，或進一步削弱市場信心，並通過金融和貿易渠道對本地經濟活動造成不利影響。

主要經濟體增長放緩將削弱香港服務和商品的外部需求，而美國貨幣政策偏緊的時間比預期更長，將導致香港金融環境在更長時期處於偏緊狀態，從而制約內部需求，並對本地樓市造成進一步下行壓力。

另外，IMF預計，2024/2025年度財赤為本地生產總值的5.2%，收窄幅度低於初時預算的估計，主因與房地產有關財政收入持續疲弱。未來若干年內，社福和醫衛支出預計將進一步增加，IMF建議需要加強收入調配，並需要採取措施增加稅收，有關措施可包括增加個人入息稅的累進程度，提升高收入組別的稅率。提高應課稅品稅額、推出增值稅、資本增值稅及股息稅，均可帶來額外的收入。