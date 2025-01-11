我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

查克柏格2度赴佛州見川普 穿西裝打領帶畫面曝

香江觀察／ 港六合彩抽「夢想稅」 有望救財政赤字？

香港特派員李春
2025年開年後，香港六合彩頭獎金額巨大，連續打破最高紀錄，圖為市民7日到賽馬會一投注站，購買將於當晚攪珠開獎的彩券。（中新社）
2025年開年後，香港六合彩頭獎金額巨大，連續打破最高紀錄，圖為市民7日到賽馬會一投注站，購買將於當晚攪珠開獎的彩券。（中新社）

2025年開年傳奇，是香港六合彩頭獎金額巨大，連續打破最高紀錄，是以新年新話題就是六合彩，從人人橫財有夢，到中獎幸運兒是辭職還是放大假，都討論得很熱烈。

新年伊始，香港六合彩第一期特設7500萬元（港幣，下同，約962.8萬美元）「多寶獎」，馬會說若以10元一注獨中，估計頭獎可抱走1億元。這帶來年底到開年之初的六合彩熱潮。1月2日晚開獎，居然頭獎無人中。由2日到7日，頭獎累積逾億元，高達1億2800萬元，又是一星期的橫財大夢。

到7日晚上有巨獎超級六合彩，開今年六合彩第二期，結果有3張彩票入圍頭獎，其中一張一注、兩張半注。那1注10元獲獎者拿到近7000萬元的頭獎。接下來不斷有獲獎人的資訊，說得獎人是名水警，又說他獲獎後沒有辭職而是請了長假，有人猜是擔心人情負擔，有人猜是一家老小去度假享受人生。

香港六合彩誕生在上世紀70年代，當時港英政府設立「香港獎券管理局」，委託香港英皇御準賽馬會推出多重彩獎券，一年後才正式改為「六合彩」，投注方式是36個數字選6，每注只要2元，發展到今天是49數選6，1注10元。

港英當局設六合彩，用意是取替地下賭博「字花」，除了激發港人做善事的愛心，也是想令香港人在高壓的生活狀態下，能有點愛好，能有點夢可做。而六合彩還真的就融入港人生活，香港的粵語殘片中都有不少六合彩、賭馬的情節，那就是透過中頭獎，一夜可暴富，滿足升斗小民的發達念想。

今天香港六合彩熱度不減，香港經濟和社會已大變，其中一變是經濟大不如前，港府赤字突破千億元，不少方面想方設法，盼香港能走出赤字困惑。最新有學者提出，港府藉發債融資，以應對經濟轉型時的財赤問題。也許因應近日六合彩傳奇，有香港金融界人士提出，港府財赤，想打馬會主意，不如增加六合彩號碼、提高頭獎金額，應可提高投注額，這樣可抽「夢想稅」，相信投注者不會介意。

香港 港府 入圍

上一則

紓解政府財赤 IMF倡香港徵富人稅 財爺回應了

下一則

深港跨境救護車首發 深圳40分鐘直送屯門 收費曝光

延伸閱讀

劉德華唱完72場巡演 想和「三個人」合體開唱

劉德華唱完72場巡演 想和「三個人」合體開唱
曾自嘲過氣…香港情歌王子傳演唱會門票打4折還滯銷

曾自嘲過氣…香港情歌王子傳演唱會門票打4折還滯銷
港進入流感季 9成患甲流 衛署料學校高危促打疫苗

港進入流感季 9成患甲流 衛署料學校高危促打疫苗
中國4項呼吸道疾病升溫 世衛：沒聽說有不尋常疫情

中國4項呼吸道疾病升溫 世衛：沒聽說有不尋常疫情

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55
蛇年紀念幣、蛇年紀念鈔3日起兌換，吸引大批民眾排長隊，(取材自新聞晨報)

中國「蛇鈔」意外搶手 年輕人轉手就賣 二手溢價已到200%

2025-01-04 20:09

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級