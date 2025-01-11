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深港跨境救護車首發 深圳40分鐘直送屯門 收費曝光

香港新聞組／香港11日電
大灣區跨境救護車試行計畫實施一個多月以來，首次有病人由港大深圳醫院送抵香港屯門醫院，兩地醫院都形容過程順利；圖為救護車運送病人後停在香港屯門醫院急診室外。 （中新社）
大灣區跨境救護車試行計畫實施一個多月以來，首次有病人由港大深圳醫院送抵香港屯門醫院，兩地醫院都形容過程順利；圖為救護車運送病人後停在香港屯門醫院急診室外。 （中新社）

首次有香港病人乘搭直通救護車，由內地跨境運送回港治療。該名67歲的呼吸衰竭男病人10日早上從香港大學深圳醫院出發，由跨境直通救護車以點對點方式，在毋須轉換車的情況下，爭分奪秒直達屯門醫院，全程約40分鐘，救護車上有醫生、護士陪同，病人目前情況穩定。

大公報報導，今次是港府聯同廣東省和深圳市政府、澳門政府推出的「大灣區跨境直通救護車試行計畫」，啟動一個多月後首宗運送。醫管局表示，這是粵港澳大灣區醫衛合作的里程碑，運送病人的風險減低，康復機會增加。

該名67歲的男病人患有慢性支氣管病，血氧不足，他於7日因呼吸衰竭及心臟衰竭，被送入港大深圳醫院治療，經治療後，他於9日病情逐漸穩定，病人家屬希望轉回香港繼續治療並提出申請。醫療團隊評估後，決定啟動跨境運送病人機制，安排他返港治療。

該名男病人於10日早上11時許從港大深圳醫院出發，在一名醫生、一名護士陪同下由跨境直通救護車運送，取道深圳灣口岸入境香港，於11時45分抵達屯門醫院急診室，並於15分鐘後轉入病房。他現於屯門醫院治療，神志清醒，情況穩定。

港大深圳醫院副院長李詠梅10日會見傳媒時表示，該病人一度神志不清，經初步治理後有好轉，所有生命體徵平穩，才讓病人使用服務。李表示，救護車跨境直通是新的探索正式落地，切實為患者帶來便利，也是粵港兩地「軟聯通」的重要進展，「不需要下車過關，過程中也不需由一輛救護車，運送至另一輛救護車，這對運送安全有很大意義。」她稱今次經驗給予市民內地回港治療信心，未來服務有待擴張至其他醫院。

10日首位使用跨境直通救護車的67歲男病人，須支付4990元人民幣（約680.5美元）。李詠梅說，這個是成本價，包括醫護跟車、儀器提供等，比私人安排的便宜，但實際費用更高，因為有很多醫生參與。

工聯會表示，過去四年共收到逾1000名內地港人求助，但只協助到約700人透過舊機制回港就醫，跨境運送時需要「車過車」。工聯會立法會議員黃國表示，希望在實施一段時間後檢視，港府提供資助或畫一收費，協助居內地的香港長者及時回港就醫。

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