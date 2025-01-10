香港立法會考察日本 坐商務艙挨酸「欠缺政治敏感度」

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 立法會日本 考察團近日乘坐商務艙往返香港、日本，保守估計每名議員機票 、食宿等開支最少逾2.5萬元（港元，下同，約3212美元），8人合共最少逾20萬元，引起熱議。

香港01報導，前民政事務局常任秘書長楊立門認為，雖然沒有違規，但港府財赤嚴重，坐商務艙觀感上不太理想，直言似乎欠少許政治敏感度。他透露不少高級公務員公幹時雖然可以升級坐商務艙，但在一些短程航線上也選擇坐經濟艙。

楊立門表示，立法會日本考察團嚴格上來說是合規，訪問行程方面，例如向日本政界解釋《港區國安法》，和遊說日本政府支持香港加入區域性的貿易開放協議等，都是言之成理的，不能說是公費旅遊，但考察剛好在聖誕節前夕，目的地是港人去慣的日本……參觀的景點都是熟口熟面，如魚市場、中華街、聖誕市集等。

楊立門又舉例，議員參觀杯麵博物館，表示香港有很多世界知名的品牌在工業村有自置廠房進行生產，可以仿效日本發展「工業旅遊」，「當然我們說要『無處不旅遊』，但大家又認為我們有沒有足夠條件發展『工業旅遊』呢？」

不過最多人爭議的是，議員們選擇乘坐商務客位來回日本，楊立門表示，商務客位的機票隨時是經濟客位的兩、三倍，尤其是飛行時間較長的航線，所以公務員到外地公幹的旅費要根據《公務員事務規例》第九章的規定，首長級第四級以下的公務員是以經濟客位為標準，除非飛行時間超過九小時，而且若提升了等級，員工是不容許在當地順道休假旅行。