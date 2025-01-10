單次新高 人行穩匯在港發600億央票 15日招標發行

中國官方穩匯再出招，中國人民銀行15日將在香港市場發行總計人民幣600億元的中央銀行票據，規模創下人行在香港發行離岸央票的新高紀錄。（中新社）

中國人民銀行將於15日在香港 招標發行2025年第一期中央銀行票據，發行量為人民幣600億元（約81.83億美元），規模超過過去單次發行的最大值。專家表示，人行在此節點加量發行離岸人民幣央票，釋放堅決維護匯率 穩定的重要政策信號，也將為市場注入信心。

文匯報報導，據人行公告，第一期中央銀行票據期限6個月（182天），為固定利率附息債券，採用荷蘭式招標方式發行，到期還本付息，發行量為人民幣600億元，1月17日起息，7月18日到期（到日遇節假日順延）。

受強勢美元影響，非美元貨幣普遍承壓，近期在岸、離岸人民幣兌美元匯率均貶破7.3。在此背景下，人行在港發行600億元離岸人民幣央行票據，為海外投資者提供主權信用等級的高質量人民幣投資產品，有助於完善香港人民幣債券收益率曲線。

中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英表示，增發離岸人民幣央行票據這一舉動明確釋放了穩匯率、穩預期、增信心的政策信號。香港是全球最大的離岸人民幣市場，在港發行離岸人民幣會十分高效，這充分發揮了香港作為國際金融中心的優勢。近期匯率市場受到多種因素的干擾，特別是川普 再次當選美國總統後，給全球金融市場、尤其是匯率市場帶來更多不確定性。

劉英認為，人行決定加量發行離岸人民幣央票彰顯了穩定匯率的堅定決心，同時也將為市場注入強勁的動力和充足的信心，在新的一年裡，這一舉措將有助於推動人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，促進新質生產力的發展，並進而扎實推進中國經濟高質量發展，實現5%左右預期目標。

渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔表示，這次也是人行首次在央票無到期月度發行，此舉顯然是為在境內人民幣連續接近交易區間下限後，阻止人民幣短期內進一步貶值。即將發行創紀錄規模的離岸央票也意味著，在川普就職典禮到中國農曆新年假期期間，離岸人民幣流動性會持續緊張。劉潔預計，短期美元兌人民幣匯率將低於7.35，中國當局或在川普政策更加明朗後重新審視其外匯政策立場，從而決定是否允許人民幣中間價突破7.2一線。