我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

黎智英認盼美逼中撤回香港國安法 但辯稱美主動發起

香港新聞組／香港10日電
壹傳媒創辦人黎智英。（新華社）
壹傳媒創辦人黎智英。（新華社）

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外力危害國家安全案，9日踏入第117天審訊，辯方繼續展示黎智英與外國政客的訪談節目及其專欄文章提問。

黎智英在多個場合均謀求外國支持，在法官追問下，黎智英承認美國政府推出的所謂《香港自治法案》等多項法案，以及所謂「制裁」中央和特區官員，是外國「支持」香港方法之一，並期望時任美國總統拜登延續上任川普對中國的強硬政策，以「削弱香港國安法的效力」，更希望美國對中國採取「任何必要的行動」，向中央政府施壓，以緩解或撤回港區國安法。

文匯報報導，辯方9日在庭上展示2020年11月26日《Live Chat with Jimmy Lai》的訪談節目內容謄本，節目嘉賓為壹傳媒前董事祈福德（Mark Clifford）及美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）。基恩在節目中提到美國國會當時大力支持香港情況，黎回應稱當年香港所發生的事情引起美國國會議員注意，又認為川普不像一般政客般只說不做。

辯方引用基恩在該節目上聲稱，中國是美國的長遠威脅，又讚揚黎智英在美國所作的努力，「在這地區中，論跟美國領導人和人民談話，沒有人比得上黎智英多。」黎智英9日庭上回應稱，覺得對方這句說話「有點浮誇」。黎同意中國絕對是美國最大競爭對手，但否認他建議美國拜登政府對中國採取敵對行動。

黎認為外國應該協助香港，避免香港價值體系受損，但他不清楚外國政客的想法及所持資源，所以不能知道外國政客可如何協助香港。辯方問黎是否邀請外國為香港做些事情，他表示同意，並稱是透過「任何方式」去支持香港。

法官杜麗冰問黎智英期望外國政客如何協助香港，黎稱他只想外國政客幫助香港，沒有想到具體方法。法官李運騰追問黎智英，《香港自治法案》、《香港避風港法案》、《香港人民自由和選擇法案》，以及美國政府在2020年8月7日以實施港區國安法為由宣布制裁中央政府和香港特區官員等，是否屬於外國支持香港的方法之一，黎表示同意，但辯稱是由美國主動發起的。

在法官李素蘭的詢問下，黎同意他希望拜登跟從川普的強硬對華政策，因為川普稱會嚴肅處理香港議題，有可能可以削弱港區國安法的效力。法官杜麗冰質疑，指當時國安法已經實施，黎智英稱就在政治上一切都有可能，他只寄望有人能向中央政府施壓。

香港 黎智英 川普

上一則

「銀色晨曦號」郵輪訪上海 400外國遊客入境

下一則

浙大女留學生用AI造假遭MIT退學 拖累母校終於發聲了

延伸閱讀

Nvidia批評拜登想加強管制晶片出口：別削弱美國優勢

Nvidia批評拜登想加強管制晶片出口：別削弱美國優勢
路透：川普稱普亭想見他 會面正在安排

路透：川普稱普亭想見他 會面正在安排
洛杉磯林火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用

洛杉磯林火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用
習近平不去川普就職典禮？FT：將派高階特使出席 可能人選曝光

習近平不去川普就職典禮？FT：將派高階特使出席 可能人選曝光

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬