黎智英認盼美逼中撤回香港國安法 但辯稱美主動發起

壹傳媒創辦人黎智英。（新華社）

壹傳媒創辦人黎智英 與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外力危害國家安全案，9日踏入第117天審訊，辯方繼續展示黎智英與外國政客的訪談節目及其專欄文章提問。

黎智英在多個場合均謀求外國支持，在法官追問下，黎智英承認美國政府推出的所謂《香港 自治法案》等多項法案，以及所謂「制裁」中央和特區官員，是外國「支持」香港方法之一，並期望時任美國總統拜登延續上任川普 對中國的強硬政策，以「削弱香港國安法的效力」，更希望美國對中國採取「任何必要的行動」，向中央政府施壓，以緩解或撤回港區國安法。

文匯報報導，辯方9日在庭上展示2020年11月26日《Live Chat with Jimmy Lai》的訪談節目內容謄本，節目嘉賓為壹傳媒前董事祈福德（Mark Clifford）及美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）。基恩在節目中提到美國國會當時大力支持香港情況，黎回應稱當年香港所發生的事情引起美國國會議員注意，又認為川普不像一般政客般只說不做。

辯方引用基恩在該節目上聲稱，中國是美國的長遠威脅，又讚揚黎智英在美國所作的努力，「在這地區中，論跟美國領導人和人民談話，沒有人比得上黎智英多。」黎智英9日庭上回應稱，覺得對方這句說話「有點浮誇」。黎同意中國絕對是美國最大競爭對手，但否認他建議美國拜登政府對中國採取敵對行動。

黎認為外國應該協助香港，避免香港價值體系受損，但他不清楚外國政客的想法及所持資源，所以不能知道外國政客可如何協助香港。辯方問黎是否邀請外國為香港做些事情，他表示同意，並稱是透過「任何方式」去支持香港。

法官杜麗冰問黎智英期望外國政客如何協助香港，黎稱他只想外國政客幫助香港，沒有想到具體方法。法官李運騰追問黎智英，《香港自治法案》、《香港避風港法案》、《香港人民自由和選擇法案》，以及美國政府在2020年8月7日以實施港區國安法為由宣布制裁中央政府和香港特區官員等，是否屬於外國支持香港的方法之一，黎表示同意，但辯稱是由美國主動發起的。

在法官李素蘭的詢問下，黎同意他希望拜登跟從川普的強硬對華政策，因為川普稱會嚴肅處理香港議題，有可能可以削弱港區國安法的效力。法官杜麗冰質疑，指當時國安法已經實施，黎智英稱就在政治上一切都有可能，他只寄望有人能向中央政府施壓。