港舉報濫用港公屋1.15上路 最高獎3千 但「必須實名」

為打擊濫用公屋，香港1月15日實施「舉報濫用公屋獎」計 畫，最高可獲3000港元現金獎勵及感謝狀。（中通社）

為進一步打擊濫用公屋問題，香港 房屋委員會8日宣布15日起正式實施「舉報濫用公屋獎」計 畫，凡16歲或以上人士，只要提供真實資料成功令濫用公屋住戶遷出，最高可獲3000港元（約385美元）現金獎勵及感謝狀。有關計畫規定舉報人必須實名舉報，並由專責人員初步評審及面見，以確保資料真確。

立法會議員梁文廣表示，實名舉報制本身具有阻嚇作用，加上房屋署現有嚴謹的調查機制，無需擔心濫用舉報制度，並能有效揪出隱蔽的濫用公屋住戶。

綜合大公、文匯報報導，對於舉報制度，公屋住戶表示有需要時會使用。陳先生說：「3000元誘因不大，但有時真的看不過眼，就會舉報。」但也有居民表示，與鄰居經常碰面，不好意思舉報，「收錢『篤背脊』？如果我們真的很熟，我不會舉報他，除非我不認識他（濫用公屋者），或者跟他有仇。」

為釋除住戶疑慮，房委會發言人表示，參加「舉報濫用公屋獎」計畫的人士必須實名舉報，他們的資料及身份絕對保密。市民可透過多種途徑參與計畫，包括舉報郵柬、房委會或房屋署網頁的電子表格等，除了房委會或房屋署的直接雇員外，任何能提供真實確切資料的16歲或以上人士均符合資格成為舉報人。每宗舉報會由「評審委員會」審核，由首長級人員擔任主席並作最終決定。

對計畫實施前已進行實名舉報的個案，發言人補充，若調查尚未完結的個案在計畫實施後查明屬實，並成功向濫用者發出「遷出通知書」，房屋署會主動聯絡有關舉報人徵詢是否參與計畫。

梁文廣8日表示，實名舉報的目的是防止參加者濫用舉報機制，任何人如果提供虛假陳述或使用虛假文書將面臨嚴重的法律後果。「這種機制能有效防止過去匿名舉報可能出現的濫用舉報問題，確保舉報的真實性和可靠性。」

該計畫會否影響鄰里關係？梁文廣認為，濫用公屋行為本身就是對社區關係的破壞，不僅造成資源分配不公，還會影響整體居住環境。透過舉報機制制止不當行為，反而能促進社區和諧發展。他認為，房署現有的調查流程和取證機制已相當完善和嚴謹，能夠有效保障舉報結果的公平性，即使出現個別特殊情況，現有的上訴委員會也能提供充分的保障，避免出現「冤案」。

他特別提到，目前濫用公屋的比率其實極低，超過99%的居民都能遵守規則，而現有的審核機制已經相當有效。因此，這項計 畫的推出並非意味著要求居民彼此監視，而是對異常情況保持適度警惕，舉報制度只是一種輔助手段。

針對根本解決方案，他建議特區政府除了加強宣傳和打擊濫用外，更應該積極提供向上流動的渠道。「部分濫用個案源於居民經濟條件改善後，仍不願放棄公屋資源，因此鼓勵居民通過合法途徑退還公屋，將是減少濫用的另一個重要方向。」