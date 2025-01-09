港歷來最高六合彩頭獎890萬美元 傳水警傳投注10元中獎

香港示意圖。(圖：shutterstock)

歷來最高六合彩頭獎彩金7日出爐，兩注彩票中頭獎瓜分1.28億元（港元，下同，約1645萬美元），8日網上瘋傳其中一名頭獎幸運兒是一名水警警員，經網上投注10元「電腦飛」，一注捧走6923萬元（約890萬美元）彩金，網上更有其手機截圖。截圖顯示，該注六合彩於6日購買，中獎後曾提取20萬元。

綜合大公、文匯報報導，被傳中獎者為36歲水警小艇分區警員，約12年前加入警隊，持有俗稱「大偈」的輪機牌，有傳他已經申請放假「嘆世界（享受人生）」，享受人生；但有網民質疑，經網上投注獲金額500萬元（約64萬美元）以上獎金，在攪珠派彩後翌日下午5時後，馬會系統才會將獎金自動存入投注戶口，所以該名幸運兒不應在8日下午5時前獲存入獎金。

不過，據馬會資料，自2023年5月2日開始的安排，若每10元一注獲中之彩金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經電話投注服務（包括1886電話投注自動服務系統）、智財咭及「固定指示」服務投注的中獎者無須再向馬會登記；而使用數碼平台或香港 賽馬會電子錢包的中獎者無須登記的安排，將繼續維持。所有經投注戶口投注的中獎者彩金將於確認派彩後，自動存入其投注戶口。若以現金投注，彩金金額為100萬元以上，須到馬會總部大樓以支票 方式領獎。

警隊中人過往中六合彩巨獎並不罕見，當中最多人談論的是警務處前處長李明逵，於1995年與同事合資買六合彩，結果中了3800萬元頭獎，他獲分約700萬元。