我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

港歷來最高六合彩頭獎890萬美元 傳水警傳投注10元中獎

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

歷來最高六合彩頭獎彩金7日出爐，兩注彩票中頭獎瓜分1.28億元（港元，下同，約1645萬美元），8日網上瘋傳其中一名頭獎幸運兒是一名水警警員，經網上投注10元「電腦飛」，一注捧走6923萬元（約890萬美元）彩金，網上更有其手機截圖。截圖顯示，該注六合彩於6日購買，中獎後曾提取20萬元。

綜合大公、文匯報報導，被傳中獎者為36歲水警小艇分區警員，約12年前加入警隊，持有俗稱「大偈」的輪機牌，有傳他已經申請放假「嘆世界（享受人生）」，享受人生；但有網民質疑，經網上投注獲金額500萬元（約64萬美元）以上獎金，在攪珠派彩後翌日下午5時後，馬會系統才會將獎金自動存入投注戶口，所以該名幸運兒不應在8日下午5時前獲存入獎金。

不過，據馬會資料，自2023年5月2日開始的安排，若每10元一注獲中之彩金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經電話投注服務（包括1886電話投注自動服務系統）、智財咭及「固定指示」服務投注的中獎者無須再向馬會登記；而使用數碼平台或香港賽馬會電子錢包的中獎者無須登記的安排，將繼續維持。所有經投注戶口投注的中獎者彩金將於確認派彩後，自動存入其投注戶口。若以現金投注，彩金金額為100萬元以上，須到馬會總部大樓以支票方式領獎。

警隊中人過往中六合彩巨獎並不罕見，當中最多人談論的是警務處前處長李明逵，於1995年與同事合資買六合彩，結果中了3800萬元頭獎，他獲分約700萬元。

支票 香港

上一則

中國統一大市場建設指引 破除地方保護和市場分割

下一則

微信首次從美國「惡名市場」名單移除 抖音被列入

延伸閱讀

林文傑曾建議羅偉「改中文名」助贏亞裔票

林文傑曾建議羅偉「改中文名」助贏亞裔票
女警曾偽造文書、因口角告同事殺人 退休淪車手遭聲押

女警曾偽造文書、因口角告同事殺人 退休淪車手遭聲押
地鐵維安 市警前局長：警力不足 是根本問題

地鐵維安 市警前局長：警力不足 是根本問題
勁球頭奬飆至1億7800萬 彩迷躍躍欲試

勁球頭奬飆至1億7800萬 彩迷躍躍欲試

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一