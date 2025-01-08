香港中介假合約在廣西招聘 騙2000外勞682萬美元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

廣西近期發生的外勞中介騙案，最大一宗涉及2000名外勞，在向一間中介公司繳交合共5000萬元人民幣（約682.4萬美元）後再無下文。

大公、文匯報深入調查發現，該公司李姓負責人持香港 身份證，去年在港設立多間以同一字頭的中介公司，翻查該公司向受害外勞提供的雇佣合約及招聘廣告，發現破綻百出，疑似經過改圖，而「招聘廣告」點名的香港雇主也否認有聘請外勞。至於聲稱成功經該中介公司申請赴港簽註的文件，其二維碼亦無法透過入境處App掃描讀取。

護工張運蓮是其中一名受害人，她憶述當時李姓負責人出示的所謂「雇佣合約」及「入境文件」後，以為對方真的有辦法協助外勞申請到香港工作，遂繳付數萬元報名費，惟苦等大半年不了了之。張運蓮之後親身到港查詢，發現所謂的「雇主」從未聘請過該職位的外勞，且有關入境處文件也屬偽造。

據受訪者提供的聊天紀錄截圖，記者發現他們收到的外勞招聘廣告，實質是「勞工 處互動就業 服務」平台上的招聘廣告，聘用對象為香港本地居民而非外勞，對方疑似竄改招聘廣告上的訊息後發送給外勞；而發送予外勞簽署的「雇佣合約」同樣涉嫌造假，合約刻意宣稱為「補充勞工雇佣合約」，但官方規定的標準合約一律稱為「雇佣合約」。

記者就上述懷疑虛假招聘廣告及偽造合約向相關公司查詢，該集團發言人回覆表示，該份「補充勞工雇佣合約」並非由該公司草擬或發出。

李姓負責人又向受害人提供一份由入境處簽發的入境文件，證明成功協助多名外勞赴港工作。惟記者發現文件不單色彩、字體不歸一，更出現錯別字及繁簡體中文混用情況，甚至連入境處處長中英文名都寫錯。記者再根據入境處官方的識別方法鑑證，發現文件無法讀取。

據悉，李姓負責人近日獲釋已返回老家。有外勞向他追債，他則聲稱身體不適入院，並出示一張是香港公立醫院簽發的「檢查報告」，指其患有肺氣腫。醫管局回覆查詢時表示，有關文件格式及內容與正式文件不符。