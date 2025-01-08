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手做點心40多年 香港西環老茶樓「叁去壹」悄悄熄燈

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港舊式茶樓「叁去壹點心飯店」屹立西環近半世紀，日前已悄悄與街坊道別，鐵閘門貼上「旺鋪出租」的告示。「叁去壹」40多年來堅持手做點心，街坊都紛紛表示不捨，熟客表示來這裡為的就是能吃到一九七、八○年代時的情懷。

香港01報導，現時的鋪位是業主在1967年買入，當時是賣蛇相關產品的「蛇王街」。後來由三位點心師傅頂手開茶樓。後來其中一人因事需要退出，所以茶樓就改名為「叁去壹」。之後，「叁去壹」又迎來第一次易手，由合夥人兼資深點心師傅王燦枝，與數位同為點心師傅的好友以18萬港元（約2.3萬美元）頂手經營，主打廣東傳統點心，包括蝦餃，燒賣和鳳爪等。

做點心這一門手藝相當花時間，每日3點便要起床到茶樓準備，師傅每晚在8點左右便要睡覺，因為怕會遲了起床。

直至2019年9月，一班老師傅開始年紀大，都萌生了退休的想法，王燦枝曾表示，本來打算如果三名股東決定退休，他便與另一個股東做到2020年3月，租約一滿便結業，豈料王燦枝的兒子阿新願意與朋友留在「叁去壹」幫手，令到茶樓繼續營運，每日凌晨3點開工，風雨不改。

可是，去年網上傳出老闆已因年紀老邁，力不從心，又沒有點心師傅加入，而且阿新亦不打算接手茶樓，於是在去年12月已交由其他人經營。但短短時日，「叁去壹」便已結業，成為另一間消失的老店。

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