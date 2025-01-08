港年初一9輛花車巡遊1.5小時 熊貓成亮點 韓女團首參與

農曆新年即將到來，香港中環的石板街充滿新春氣氛，商戶售賣各種賀年裝飾，吸引市民及旅客前來選購。（中新社）

全港最大型賀年盛事「國泰新春國際匯演之夜」將於農曆大年初一（29日）晚在尖沙咀登場，主辦單位香港 旅遊發展局今年以「如意新春喜樂連連」為主題，屆時將有來自香港、內地、法國、日本 及阿根廷等14個國家及地區合共9輛花車與46支表演隊伍參與匯演。約19個團體是首次參與活動，包括泰國 男團LYKN及韓國女團Kep1er。

大公、文匯報報導，首輛花車將於當晚8時許由香港文化中心廣場出發，巡遊路線將途經廣東道、海防道及彌敦道，並以香港喜來登酒店為終點，歷時約1.5小時。旅發局預計可吸引約10萬人次到場觀賞，當中約半數為旅客。

旅發局7日舉行大年初一新春花車巡遊匯演發布會。今年的表演將於當晚8時上演，有9輛別具匠心設計的花車登場，其中不少更擔任「香港旅遊大使」的角色，在設計上融入龍舟及賽馬等多項香港地道元素，亦有以近期大熱的大熊貓為主題，甚或將大熊貓聯乘香港特色美食奶茶驚喜亮相。亦有花車以蛇的線條為靈感，以香港天際線為主題，勾勒出香港地標風貌。不少花車還用上賀年字句、精美風車、揮春及繁花等賀年元素，向觀眾拜年。

香港新春花車2025年巡遊，韓國人氣女團Kep1er將赴港在花車上登場。（取材自Instagram）

除花車外，亦有16支來自內地與國際，以及12支本地表演隊伍參與巡演。非本地隊伍當中，包括泰國男團LYKN、韓國女團Kep1er、法國現代芭蕾舞團（20' Street Ballet）、日本平岸天神索蘭祭舞團，以及曾參加第14屆全運會開幕與閉幕式的陝西表演藝術團。本地表演隊伍則涵蓋流行舞蹈、啦啦隊、藝術體操和花式跳繩等富節慶特色元素。

匯演正式開始前，旅發局特地於傍晚6時起安排預熱表演，由18個本地表演團體「打頭陣」，沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演，率先炒熱現場氣氛。

旅發局主席彭耀佳表示，今年表演陣容更勝去年，匯聚環球精英，涵蓋海外舞團和雜技表演團體，希望為蛇年賀歲盛事打響頭炮。旅發局亦提供新春旅遊攻略，推出一站式新春節慶專頁，「包括年宵市場、初二煙花匯演、初三新年賽馬、初四賀歲盃，及景點新春活動等，期望吸引旅客多留數天，體驗更多元賀歲活動。」

贊助匯演的國泰行政總裁林紹波表示，國泰客運航班已回復至疫情前水平，今年稍後全球航點將逾100個。